Tam 10 yıldır mahalleli bıkmıştı! 73 yaşındaki adamın evinde çıkanlar pes dedirtti

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde mahalle sakinlerinin uzun süredir şikayet ettiği bir evde yapılan temizlik çalışmasında tonlarca çöp çıkarıldı.

Vatandaşları canından bezdirdi

73 yaşındaki M.A.’nın psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 10 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpler, mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Vatandaşların ihbarıyla ekipler evde inceleme başlattı. Çevreye yayılan ağır koku ve artan şikâyetler üzerine harekete geçen Yakutiye Belediyesi ekipleri, bodrum kattaki dairede kapsamlı bir tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Belediye ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalarda eve girmekte güçlük çekilirken, yapılan tahliye operasyonunda adresten yaklaşık tonlarca çöp çıkarıldı. Yoğun ve titiz bir şekilde yürütülen temizlik çalışmalarının 3 gün sürdüğü ifade edildi.

Tamamen boşaltılan dairede, halk sağlığını korumak amacıyla dezenfekte ve ilaçlama işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından evin, M.A.’nın yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Mahalle sakinleri ise uzun süredir yaşadıkları koku ve sağlık riskinin ortadan kaldırılmasından dolayı rahat bir nefes aldı.