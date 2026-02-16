  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seyyah Kedi'den yavrusuna omuzda İstanbul turu Resmen savaş ilan ettiler! Juve ya patlayacak ya... Unuttular Rams Park'ı... Canlı yayında en küçük ayrıntısına kadar açıkladı: Kulağı delik Cem Küçük’ten şok “PKK” iddiası Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı Gökyüzünde nükleer sevkiyat! ABD’den tarihi hamle: C-17 ile mikro reaktör taşıdılar Beşiktaş resmen hazine buldu! Herkesi şaşırtan hamleyi atacaklar... 10 Numara transfer... Firari sürücüden kan donduran itiraf: Biz camdan atladık, kızlar atlayamadı
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
İphone 18 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı! İşte dikkat çeken 6 özellik!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İphone 18 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı! İşte dikkat çeken 6 özellik!

Apple'ın yıl sonunda tanıtması beklenen İphone 18 Pro'nun görüntüleri basına sızdırıldı. İşte telefonda olması beklenen 6 önemli özellik...

#1
Foto - İphone 18 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı! İşte dikkat çeken 6 özellik!

Teknoloji devi Apple'ın amiral gemisi serisinin yeni üyesi iPhone 18 Pro hakkında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Sızdırılan son bilgilere göre cihaz, tasarımı ve güçlü donanımıyla kullanıcıları bir üst modele geçmeye teşvik edecek önemli yenilikler barındırıyor.

#2
Foto - İphone 18 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı! İşte dikkat çeken 6 özellik!

1. YENİ RENK SEÇENEKLERİ Apple'ın yeni Pro serisinde siyah renk seçeneğine yer vermeyerek kahverengi, mor ve bordo olmak üzere üç farklı titanyum renk alternatifi sunacağı iddia ediliyor.

#3
Foto - İphone 18 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı! İşte dikkat çeken 6 özellik!

2. DAHA KÜÇÜK DİNAMİK ADA Ayrıca bazı Face ID bileşenlerinin ekran altına taşınmasıyla birlikte Dinamik Ada yapısının önceki nesillere kıyasla daha küçük bir tasarıma kavuşacağı belirtiliyor.

#4
Foto - İphone 18 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı! İşte dikkat çeken 6 özellik!

3. GELİŞMİŞ KAMERA Akıllı telefonun daha geniş diyafram açıklığına sahip gelişmiş bir telefoto lens ile geleceği ve Pro Max modelinin ana kamerasında değişken diyafram seçeneği sunulacağı da gelen bilgiler arasında..

#5
Foto - İphone 18 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı! İşte dikkat çeken 6 özellik!

4. APPLE ÜRETİMİ C2 MODEM Bağlantı tarafında ise cihazların, hücresel ağlardan uzaktayken uydu üzerinden 5G erişimi sağlayabilme potansiyeli taşıyan yüksek verimli Apple C2 modem ile donatılacağı ifade ediliyor.

#6
Foto - İphone 18 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı! İşte dikkat çeken 6 özellik!

5. YENİ NESİL A20 PRO İŞLEMCİ Performans artışı vadeden 2nm üretim sürecinden geçen yeni nesil A20 Pro çipi, cihazın işlem gücünü ve enerji verimliliğini tamamen üst seviyeye taşıyacak.

#7
Foto - İphone 18 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı! İşte dikkat çeken 6 özellik!

6. DAHA BÜYÜK BATARYA Bu verimliliğe ek olarak iPhone 18 Pro Max modelinde batarya kapasitesinin 5200 mAh seviyesine yükseltilerek kullanıcılara çok daha uzun bir şarj ömrü sunulması bekleniyor./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…
Gündem

‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' ve 'İstanbul'da Bir Olmak' temasıyla düzenlenen Maha..
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Katıldığı canlı yayında ekonomideki toparlanmayı anlatan Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yapan Yeniden Refah Par..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı
Gündem

Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı

Jeffrey Epstein skandalı küresel ölçekte yeni belgelerle büyürken, dosyadaki "Türkiye" izini 6 yıl önce ilk kez Gazeteci Talat Atilla kamuoy..
Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!
Gündem

Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!

Türkiye’nin kadim aile yapısını hedef alan saldırılar, bu kez "spor" ve "kişisel gelişim" maskesiyle sahneye sürüldü. Sosyal medyada büyük t..
Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı
Gündem

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23