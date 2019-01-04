Uyuşturucu ve hırsızlık olaylarında büyük düşüş

İçişleri Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 2017-2018 yılında uyuşturucu ve hırsızlık olayları ile ilgili verileri paylaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip sokakta polis ve jandarmanın görünürlüğünün artması sonucunda hırsızlık olaylarında görünür şekilde azalma yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, ülke genelinde 2017 yılında 102 bin 743 hırsızlık olurken 2018 yılında 73 bin 861 olduğu bildirildi. İller bazında Ankara’da 2017 yılında 11 bin 155, 2018 yılında 4 bin 083 hırsızlık, İstanbul’da 2017 yılında 28 bin 970, 2018 yılında 19 bin 993 hırsızlık, İzmir’de 2017 yılında 7 bin 468, 2018 yılında 3 bin 315 hırsızlık vakası olduğu aktarıldı.

118 bin operasyon düzenlendi

Güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2017 yılında 118 bin 007 operasyon düzenlerken bu rakam 2018 yılında 147 bin 562’ye çıktı. Gözaltı sayısı 2017 yılında 166 bin 986, 2018 yılında 203 bin 297, tutuklu sayısı 2017 yılında 21 bin 408, 2018 yılında 22 bin 815 oldu. 2017 yılında ele geçirilen eroin 14 bin 981 kg, 2018 yılında 17 bin 877 kg, kokain 2017 yılında 959 kg, 2018 yılında 1 bin 161 kg, afyon 2017 yılında 409 kg, 2018 yılında 472 kg, Ectasy 2017 yılında 5.535.408 adet, 2018 yılında 8 milyon 556 bin 529 adet, sentetik ecza 2017 yılında 566 bin 060 adet, 2018 yılında 1 milyon 750 bin 288 adet olduğu bildirildi.