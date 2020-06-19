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Aktüel

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yaptığı’ iddia edilen ve jandarmanın takibi sonucu yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:55:40 -
Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yaptığı’ iddia edilen ve jandarmanın takibi sonucu yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’uyuşturucu madde ticareti yaptığı’ ileri sürülen O.K.’yi (26) İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. O.K. ile birlikte 68 adet ectasy uyuşturucu hap, 5 adet sentetik ecza hap ve 10 gram kubar esrar ele geçti. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen O.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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