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Yerel Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
Yerel

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Yeniakit Publisher
2024-09-14 15:51:00 -
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Karacabey'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak ceza evine gönderildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Tuncay G. (48) polis ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan teknik ve fizikî takip sonucunda şüpheli Tuncay G. Hamidiye Mahallesi Panayır Caddesi’nde bulunan evinde yakalandı.

Evde yapılan aramada 427 gram bonzai, 3 adet boş tabanca şarjörü, 19 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 31 adet pompalı tüfeğe ait dolu fişek, 1 adet aseton, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve 10 bin 740 TL ele geçirildi. Ayrıca Tuncay G.’ye ait araçta yapılan aramada da 1 adet tabanca ve 7 adet dolu fişek bulundu. Uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti suçundan gözaltına alınan Tuncay G. tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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