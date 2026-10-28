  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Salih Tuna’dan dikkat çeken Erdoğan çıkışı: Hiç tanımamışsınız! Meteoroloji 19 il için alarm verdi! Sel ve hortum tehlikesine dikkat İsrail’de seçim düğümü! Bundan sonra ne olacak? 28 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Yemen’de savaş şiddetlendi! 24 saatte 1382 saldırı Yenilgiyi kabul etmedi! Katil Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Brezilya'da sular durulmuyor! Seçimi kaybeden Bolsonaro, Trump'a kaçtı Katil Netanyahu istediğini alamadı! Seçim sonuçları vahim Fon soruşturmasında yeni gelişme! 3 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı Fon soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı
Gündem Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu
Gündem

Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu

Yunanistan’ın Directus sitesindeki analizde, Türk-Libya mutabakatının ardından Atina ve Tel Aviv’de büyük bir alarm oluştuğu belirtildi. Türkiye’nin Suriye ile olası bir deniz yetki alanları mutabakatı imzalaması ihtimalinin işgalci İsrail ile Yunan yönetimini derinden sarstığı vurgulanırken, bu stratejik hamlelerin Batı merkezli planları tamamen boşa çıkardığı kaydedildi.

TAHSİN HAN

Türk-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Doğu Libya parlamentosunca onaylanmasının ardından, Türk diplomasisinin ve donanmasının bölgedeki ezici üstünlüğünden duyulan korku Yunan basınında geniş yankı bulmaya devam ediyor… Yunanistan’ın Directus haber sitesinde yayımlanan kapsamlı analiz haberde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı ve stratejik hamlelerinin Atina, Lefkoşa ve Tel Aviv cephesinde büyük bir panik ve alarm dalgası oluşturduğu açıkça gözler önüne serildi.

Directus’taki haberde, Türkiye’nin şimdi de Suriye ile benzer bir deniz yetki alanları mutabakatı imzalayarak bölgedeki nüfuzunu en üst düzeye çıkarabileceği ihtimalinin Yunan yönetimini ve işgalci İsrail’i derinden sarstığı vurgulandı. Ankara’nın atacağı olası bir mutabakat adımının, Kıbrıs’ın sözde münhasır ekonomik bölgesine yönelik dengeleri altüst edeceği ve Türkiye’nin haklı tezlerini sahada kalıcı kılacağı endişesi dile getirildi. Atina’nın, Türkiye’nin bu jeopolitik üstünlüğü karşısında tamamen hazırlıksız yakalandığı ve ne yapacağını bilemez hâle geldiği açıkça ifade edildi.

İSRAİL, YUNANİSTAN ASKERİ İŞBİRLİĞİNE SIĞINDI

Haberde ayrıca, Türk etkisinin Suriye’de genişlemesinin Ahmed el-Şara yönetimindeki gelişmelerle birlikte işgalci İsrail’i de ciddi şekilde rahatsız ettiği belirtildi. Tel Aviv yönetiminin, Türk-Libya mutabakatının İsrail’in yakın müttefiklerinin haklarını ihlal ettiğini savunarak sert tepki gösterdiği hatırlatıldı. Bu sıkışmışlık ve çaresizlik psikolojisi içinde Atina ve Tel Aviv’in askerî iş birliğine sığındığı, 21 Ekim’de Girit’in kuzeyinde gerçekleştirilen ortak tatbikatların, füze atışlarının ve fırkateyn batırma senaryolarının bu panik halinin birer somut yansıması olduğu kaydedildi.

SURİYE İLE ANLAŞMA HERŞEYİ KÖKTEN DEĞİŞTİRİR

Yunan sitesnde yer alan değerlendirmede, Atina’nın Türk hamlelerini durdurmak amacıyla Mısır, İsrail ve Kıbrıs ile diplomatik ittifaklar kurma çırpınışlarının sonuçsuz kaldığı vurgulandı. Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de giderek köşeye sıkıştığı belirtilirken, analiz şu kritik tespitle sona erdi: “Türkiye’nin Libya’dan sonra Suriye ile olası bir anlaşma masasına oturması, bölgedeki tüm dengeleri kökten değiştirecek, Batı merkezli emperyalist planları ve hegemonyayı tamamen boşa çıkaracaktır.”

Atina ve Tel Aviv hattındaki bu derin korku ve çaresizlik, Ankara’nın bölgesel denklemdeki stratejik üstünlüğünün en net kanıtı olarak okunmalıdır.

Yunanistan’da Libya’nın Türkiye anlaşmasını onaylaması manşetlerde: Bu ulusal bir felaket!
Yunanistan’da Libya’nın Türkiye anlaşmasını onaylaması manşetlerde: Bu ulusal bir felaket!

Gündem

Yunanistan’da Libya’nın Türkiye anlaşmasını onaylaması manşetlerde: Bu ulusal bir felaket!

Yunanistan'a açık uyarı! Türkiye'den müftü dayatmasına tepki!
Yunanistan'a açık uyarı! Türkiye'den müftü dayatmasına tepki!

Gündem

Yunanistan'a açık uyarı! Türkiye'den müftü dayatmasına tepki!

Ersan Ergür, Yunanistan’ın ‘Türkiye’ye saldırı planı'nı analiz etti: Ham hayaller peşinde koşmuşlar!
Ersan Ergür, Yunanistan’ın ‘Türkiye’ye saldırı planı'nı analiz etti: Ham hayaller peşinde koşmuşlar!

Gündem

Ersan Ergür, Yunanistan’ın ‘Türkiye’ye saldırı planı'nı analiz etti: Ham hayaller peşinde koşmuşlar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE GERÇEĞİ: TEL AVİV VE ATİNA NEDEN TEDİRGİN? Dünya siyasetinde öyle gelişmeler vardır ki bir ülkenin attığı adım, binlerce kilometre ötede hesap yapanların uykusunu kaçırır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği politika da işte böyle bir durum ortaya çıkarmıştır. Yıllardır bu coğrafyada Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetmek isteyenler, şimdi Ankara'nın atabileceği yeni adımların hesabını yapmakla meşgul. Yunanistan merkezli Directus sitesine atfedilen analizde, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları mutabakatının ardından Suriye ile de benzer bir anlaşmaya yönelmesi ihtimalinin Atina ve Tel Aviv'de ciddi endişeler doğurduğu ileri sürülüyor. Bana kalırsa burada üzerinde durulması gereken asıl mesele, Türkiye'nin ne yapmak istediğinden çok, başkalarının Türkiye'nin haklarını kullanmasından neden bu kadar rahatsız olduğudur. Bir düşünelim. Türkiye kendi kıyılarının karşısındaki ülkelerle görüşüyor, denizlerdeki haklarını korumaya çalışıyor, ekonomik ve stratejik menfaatlerini gözetiyor. Peki, bunda yanlış olan nedir? Başka devletler kendi çıkarları için anlaşmalar yapınca diplomasi oluyor da Türkiye aynı yolu izleyince neden tehlike çanları çalıyor? Demek ki mesele yalnızca deniz sınırları değil. Mesele, Türkiye'nin kendisine biçilen dar alana razı olmamasıdır. Doğu Akdeniz sıradan bir deniz değildir. Enerji kaynakları, ticaret yolları, askerî güvenlik ve uluslararası ulaşım bakımından son derece önemli bir bölgedir. Bu bölgede söz sahibi olmak isteyen devletlerin sayısı da az değildir. Ancak bazı çevrelerin gözden kaçırdığı bir gerçek var: Türkiye, Doğu Akdeniz'in en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip olan, tarihî ve coğrafi ağırlığı bulunan güçlü bir devlettir. Türkiye'yi yok sayarak Doğu Akdeniz'in geleceğini belirlemeye çalışmak, haritada Türkiye'nin üzerini kalemle çizmek kadar anlamsızdır. Libya ile yapılan mutabakat bunun en açık örneklerinden biridir. Ankara, kendisini dışlayan deniz yetki alanı hesaplarına karşı diplomatik bir hamle yaptı. Şimdi Suriye ile benzer bir anlaşmanın gündeme gelme ihtimali bile bazı başkentlerde rahatsızlık oluşturuyorsa, bunun üzerinde ciddi biçimde düşünmek gerekir. Burada Suriye meselesinin ayrı bir önemi var. Türkiye ile Suriye iki komşu ülkedir. Aralarında uzun bir kara sınırı bulunduğu gibi Akdeniz'e açılan kıyıları da vardır. Geçmişte yaşanan acı olayların, siyasi anlaşmazlıkların ve güvenlik sorunlarının iki ülkenin coğrafi komşuluğunu ortadan kaldırması mümkün değildir. Elbette yapılacak her anlaşmanın uluslararası hukuk, karşılıklı egemenlik hakları ve bölgesel dengeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Ancak Türkiye'nin Suriye ile görüşmesi veya ortak menfaatler üzerinde uzlaşma araması, üçüncü ülkelerden izin almasını gerektiren bir mesele değildir. İsrail'in bölgedeki politikalarına baktığımızda ise başka bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı karşısında uluslararası toplumun vicdanını yaralayan uygulamalar ortadayken, İsrail yönetiminin bölgedeki her stratejik gelişmeyi kendi güvenliği açısından değerlendirmesi dikkat çekicidir. Elbette her devlet güvenliğini düşünür. Fakat güvenlik anlayışı, başka ülkelerin meşru haklarını yok sayma hakkı vermez. Bir ülkenin güvenliği, diğer ülkelerin sürekli geri adım atmasına bağlanamaz. Yunanistan açısından da durum farklı değildir. Komşuluk ilişkilerinin temeli karşılıklı saygı olmalıdır. Türkiye ile Yunanistan'ın tarih boyunca yaşadığı anlaşmazlıkları biliyoruz. Fakat geçmişten gelen ihtilafları sürekli büyütmek yerine, iki ülkenin de meşru haklarını tanıyan bir anlayış geliştirmek daha akıllıca olmaz mı? Türkiye'nin güçlenmesinden korkmak yerine, güçlü bir Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri kurmanın yollarını aramak Atina'nın da yararınadır. Benim üzerinde durmak istediğim bir başka husus daha var. Devlet yönetmek yalnızca bugünün meselelerini çözmek değildir. Yarın ortaya çıkabilecek tehlikeleri önceden görmek, ülkenin geleceğini güvence altına almak ve gerektiğinde cesur diplomatik adımlar atabilmektir. Türkiye'nin savunma sanayisinde, denizcilikte ve dış politikada elde ettiği tecrübeler, millî menfaatlerini koruma konusunda önemli imkânlar sağlamaktadır. Ancak gerçek devlet aklı, gücü yalnızca göstermek değil, gerektiğinde diplomasi masasında en doğru şekilde kullanabilmektir. Bu yüzden Doğu Akdeniz'de atılacak her adımın dikkatle hesaplanmasını, hukukî dayanaklarının sağlam kurulmasını ve ülkemizin uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmesini son derece önemli buluyorum. Şunu da unutmayalım: Türkiye'nin güçlü olması savaş istemesi anlamına gelmez. Tam tersine, haklarını koruyabilen, caydırıcılığı bulunan ve diplomasi masasında ağırlığını hissettiren bir Türkiye, bölgesel barışın da önemli güvencelerinden biri olabilir. Biz kimsenin toprağında, denizinde, hakkı olmayan zenginliğinde gözümüz olsun istemiyoruz. Fakat kendi hakkımızdan da başkaları rahatsız oluyor diye vazgeçecek değiliz. Atina'nın da Tel Aviv'in de anlaması gereken gerçek budur. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmadan sonra Suriye ile atabileceği muhtemel bir adımın bu kadar tartışılması, Doğu Akdeniz'deki diplomatik dengelerin ne kadar hassas olduğunu göstermektedir. Fakat bir ihtimali gerçekleşmiş gibi sunmak da doğru değildir. Önemli olan, Türkiye'nin önüne çıkabilecek fırsatları akılcı, kararlı ve hukukî bir zeminde değerlendirmesidir. Son sözüm şudur: Türkiye, başkalarının hazırladığı haritalarda kendisine ayrılan yere razı olmak zorunda değildir. Kendi haklarını, kendi iradesiyle ve uluslararası hukukun imkânlarıyla savunabilecek güçtedir. Kimse Türkiye'den kendi millî menfaatlerini unutmasını beklemesin. Çünkü bu millet, tarih boyunca bağımsızlığının ve vatanının kıymetini ağır bedeller ödeyerek öğrenmiştir. Doğu Akdeniz'de de esas olan korku üretmek değil, hakkı teslim etmektir. Ve Türkiye'nin hakkı, başkalarının endişelerine feda edilemez.

Yunanistan ve İsrail niye korksun ki..

İsrail suriyede istediğini yapıyor, işgal ediyor,bombalıyor, karakollar kuruyor..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
MHP'li Feti Yıldız Ümit Kocasakal ile alay etti: Vay be helal olsun…
Gündem

MHP'li Feti Yıldız Ümit Kocasakal ile alay etti: Vay be helal olsun…

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde Meclis’te kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünle..
Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz’ diyerek milyonlarca emekli heyecanlandıran açıklamasının ardından emekli maaş..
Türkiye’den dönen kadının valizlerini açan memurlar şok oldu! Tam 57 bin adetle yakalanarak rekor kırdı
Dünya

Türkiye’den dönen kadının valizlerini açan memurlar şok oldu! Tam 57 bin adetle yakalanarak rekor kırdı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln/Bonn Havalimanı'nda İstanbul'dan 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte dönen Belçikalı kadına ait..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23