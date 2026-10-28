Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu

TAHSİN HAN

Türk-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Doğu Libya parlamentosunca onaylanmasının ardından, Türk diplomasisinin ve donanmasının bölgedeki ezici üstünlüğünden duyulan korku Yunan basınında geniş yankı bulmaya devam ediyor… Yunanistan’ın Directus haber sitesinde yayımlanan kapsamlı analiz haberde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı ve stratejik hamlelerinin Atina, Lefkoşa ve Tel Aviv cephesinde büyük bir panik ve alarm dalgası oluşturduğu açıkça gözler önüne serildi.

Directus’taki haberde, Türkiye’nin şimdi de Suriye ile benzer bir deniz yetki alanları mutabakatı imzalayarak bölgedeki nüfuzunu en üst düzeye çıkarabileceği ihtimalinin Yunan yönetimini ve işgalci İsrail’i derinden sarstığı vurgulandı. Ankara’nın atacağı olası bir mutabakat adımının, Kıbrıs’ın sözde münhasır ekonomik bölgesine yönelik dengeleri altüst edeceği ve Türkiye’nin haklı tezlerini sahada kalıcı kılacağı endişesi dile getirildi. Atina’nın, Türkiye’nin bu jeopolitik üstünlüğü karşısında tamamen hazırlıksız yakalandığı ve ne yapacağını bilemez hâle geldiği açıkça ifade edildi.

İSRAİL, YUNANİSTAN ASKERİ İŞBİRLİĞİNE SIĞINDI

Haberde ayrıca, Türk etkisinin Suriye’de genişlemesinin Ahmed el-Şara yönetimindeki gelişmelerle birlikte işgalci İsrail’i de ciddi şekilde rahatsız ettiği belirtildi. Tel Aviv yönetiminin, Türk-Libya mutabakatının İsrail’in yakın müttefiklerinin haklarını ihlal ettiğini savunarak sert tepki gösterdiği hatırlatıldı. Bu sıkışmışlık ve çaresizlik psikolojisi içinde Atina ve Tel Aviv’in askerî iş birliğine sığındığı, 21 Ekim’de Girit’in kuzeyinde gerçekleştirilen ortak tatbikatların, füze atışlarının ve fırkateyn batırma senaryolarının bu panik halinin birer somut yansıması olduğu kaydedildi.

SURİYE İLE ANLAŞMA HERŞEYİ KÖKTEN DEĞİŞTİRİR

Yunan sitesnde yer alan değerlendirmede, Atina’nın Türk hamlelerini durdurmak amacıyla Mısır, İsrail ve Kıbrıs ile diplomatik ittifaklar kurma çırpınışlarının sonuçsuz kaldığı vurgulandı. Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de giderek köşeye sıkıştığı belirtilirken, analiz şu kritik tespitle sona erdi: “Türkiye’nin Libya’dan sonra Suriye ile olası bir anlaşma masasına oturması, bölgedeki tüm dengeleri kökten değiştirecek, Batı merkezli emperyalist planları ve hegemonyayı tamamen boşa çıkaracaktır.”

Atina ve Tel Aviv hattındaki bu derin korku ve çaresizlik, Ankara’nın bölgesel denklemdeki stratejik üstünlüğünün en net kanıtı olarak okunmalıdır.