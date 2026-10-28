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Gündem BBP Lideri Destici’den flaş açıklamalar! ‘Seçim 2028 yılında adayımız da Erdoğan’
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BBP Lideri Destici’den flaş açıklamalar! ‘Seçim 2028 yılında adayımız da Erdoğan’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında gündeme damga vuracak net mesajlar verdi. Bilgiye dayalı konuştuğunu vurgulayan Destici, seçimlerin 2028 yılında yapılacağını belirterek Cumhur İttifakı’nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan etti. Destici ayrıca en düşük emekli maaşının 40 bin TL olması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın sunduğu ‘Anadolu Soruyor’ programında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici “Bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Seçim 2028 yılında yapılacak. Meclisten 400 imza ile erken seçim kararı alınır. Adayımız Erdoğan” dedi.

Destici ayrıca “CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak” ifadelerini kullandı.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 40 BİN TL OLMALI”

Emekli maaşlarına ilişkin görüşlerini de aktaran BBP Lideri Destici; “En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı” şeklinde konuştu.

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