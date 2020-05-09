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Aktüel

Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon

Gaziantep’te uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:21:09 -
Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon

Gaziantep’te uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep’te uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik 20 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 1 kilo 300 gram esrar, 650 gram metamfetamin, 550 gram eroin, 460 gram sentetik kannabinoid, 240 kök kenevir bitkisi, 5 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.


Polis ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 17 şahsı gözaltına aldı.

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