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Yaşam Uyuşturucu şüphelisi yakalanınca intihar etti
Yaşam

Uyuşturucu şüphelisi yakalanınca intihar etti

Yeniakit Publisher
2024-09-14 02:32:00 -
Uyuşturucu şüphelisi yakalanınca intihar etti

Samsun’un Atakum ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü refüje çarptı. Uyuşturucudan aranan Soner Ozansoy, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, saat 20.45 sıralarında Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce aranan Soner Ozansoy, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp, 34 KHS 940 plakalı otomobiliyle kaçtı. Takip sırasında polis ekipleriyle Ozansoy’un otomobili arasında çarpışma yaşandı. Ozansoy’un kullandığı otomobil, refüje çarparak durabildi. Ozansoy, iddiaya göre, müdahale sırasında yanındaki tabancayı başına dayayıp ateşledi. Olay yerine sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ozansoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ozansoy hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan 2 gün önce işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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