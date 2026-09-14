Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişme! Oyuncu Çağla Boz ve avukat Emek Emre hakkında karar verildi!
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Sosyeteyi ve sanat dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı! İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden ünlülerin avukatı Emek Emre ile kuaför Ünal Demir tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, gözaltına alınan avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir tutuklama talebiyle, oyuncu Çağla Boz ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Çağla Boz ve avukat Emek Emre'nin bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bu kapsamda, Çağla Boz, Emek Emre ve Ünal Demirİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalam işlemleri devam ediyor. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bu 3 isim Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
2 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL TALEBİ
Savcılık işlemleri tamamlanan avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir tutuklama talebiyle, oyuncu Çağla Boz adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.