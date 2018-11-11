Uyuşturucu satıcılarına 10 ayda ağır darbe

Öte yandan, uyuşturucuya bağlı ölüm oranı geçen seneye göre yüzde 75 azalırken, ele geçirilen eroin miktarı yüzde 32.5 arttı. İçişleri Bakanlığı, 100 günlük eylem planında da açıklanan, ülkemizi ve gençliği tehdit eden uyuşturucuyla ve madde bağımlılığıyla mücadelenin başarıyla sürdürülebilmesi için her türlü önlemleri alıyor. Bakanlık bu kapsamda 31 ilde daha narkotimlerin kuruluşunu tamamladı.

Tek tuşla uyuşturucu satıcılarını ihbarda bulunmaya olanak sağlayan UYUMA projesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Adana’da katıldığı 81 il, 922 ilçede Uyuşturucu ile Mücadele toplantıları düzenledi. Bakanlık ayrıca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara da devam ediyor. Güvenlik güçleri bu yılın 10 ayında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 122 bin 213 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 172 bin 89 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 19 bin 205'i tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 29'luk, gözaltı sayında yüzde 28'lik, tutuklu sayısında ise yüzde 8.5'lik bir artış oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise 94 bin 769 operasyonda 134 bin 360 kişi gözaltına alınmış, bunların 17 bin 687'si tutuklanmıştı.



228 kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti



Uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan önlemler de uyuşturucuya bağlı ölüm sayılarını azalttı. Bu yılın 9 ayılık döneminde 228 kişi uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetti. Geçen senenin aynı dönemine göre ölüm oranı yüzde 75 azaldı.



Operasyonlarda 71 ton esrar madde ele geçirildi



Yapılan başarılı operasyonlarda, 71 ton 531 kilogram esrar, 14 ton 851 kilogram eroin, 1 ton 134 kilogram kokain, 298 kilogram afyon, 677 kilogram bonzai, 382 kilogram metamfetamin, 7 milyon ecstasy, 16 milyon captagon, 1 milyon 268 bin 351 adet sentetik ecza ve 10 milyon kök kenevir ele geçirildi.



Ele geçirilen eroin miktarı yüzde 32.5 arttı



Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ele geçirilen madde miktarlarını da arttırdı. Geçen yıla göre ele geçirilen eroin yüzde 32.5, kokain yüzde 40, ecstasy yüzde 59, sentetik ecza yüzde 132.5 arttı. Esrar yüzde 52.5, afyon yüzde 6, bonzai yüzde 15, metamfetamin yüzde 13.5, captagon ise yüzde 27 azaldı.



Son bir ayda 11 ton esrar ele geçirildi



Son bir ayda 11 ton 744 kilogram esrar, 1 ton 803 kilogram eroin, 39 kilogram kokain, 85 kilogram afyon, 26 kilogram bonzai, 30 kilogram metamfetamin, 1 milyon ecstasy, 6 milyon 518 bin 691 adet captagon, 24 bin 778 adet sentetik ecza ve 16 bin 74 adet kök kenevir ele geçirildi.