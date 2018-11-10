Uyuşturucu operasyonundada 9 kişi gözaltına alınmıştı! İşlemleri tamamlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ile Alaplı İlçe Jandarma ekiplerince 8 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hap ve silah ele geçirilmişti

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma ile Alaplı İlçe Jandarma ekipleri tarafından 8 Kasım'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda, 52 uyuşturucu nitelikli hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.