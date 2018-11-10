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Uyuşturucu operasyonundada 9 kişi gözaltına alınmıştı! İşlemleri tamamlandı

Zonguldak'ta 8 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlemler tamamlandı. İşlemler sonucu 1 kişi tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 15:15
Uyuşturucu operasyonundada 9 kişi gözaltına alınmıştı! İşlemleri tamamlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ile Alaplı İlçe Jandarma ekiplerince 8 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hap ve silah ele geçirilmişti

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma ile Alaplı İlçe Jandarma ekipleri tarafından 8 Kasım'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda, 52 uyuşturucu nitelikli hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 15:15
  1. Zonguldak
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Alaplı İlçe Jandarma ekipleri
  4. uyuşturucu nitelikli hap
  5. ruhsatsız av tüfeği
  6. kuru sıkı tabanca

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