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Aktüel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi
Aktüel

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:08:14 -
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve İzmir'de, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 zanlının ifade işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 zanlının ise arandığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında adreslerdeki aramalarda, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 şarjör, tabanca fişekleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

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