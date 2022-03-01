Uyuşturucu operasyonunda, tam 303 kişi gözaltına alındı!
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sının tutuklandığını açıkladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından, 21-27 Şubat'ta il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 303 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 850 gram metanfetamin, 800 gram eroin, 600 gram esrar, 400 gram bonzai ve 4 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 303 zanlıdan 36'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.