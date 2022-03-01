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Yerel Uyuşturucu operasyonunda, tam 303 kişi gözaltına alındı!
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda, tam 303 kişi gözaltına alındı!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sının tutuklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 09:21:00 -
Uyuşturucu operasyonunda, tam 303 kişi gözaltına alındı!

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından, 21-27 Şubat'ta il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 303 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 850 gram metanfetamin, 800 gram eroin, 600 gram esrar, 400 gram bonzai ve 4 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 303 zanlıdan 36'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.

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