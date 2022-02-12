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Yerel Uyuşturucu operasyonu: Yarım milyonluk mal ele geçirildi
Yerel

Uyuşturucu operasyonu: Yarım milyonluk mal ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Jandarma ekiplerinin aramasında bir şahsın üzerinde piyasa değeri 515 bin Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 09:17:00 -
Uyuşturucu operasyonu: Yarım milyonluk mal ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma ekipleri Serintepe yol kontrol noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

Araç içerisinde bulunan N.T. (23)’nin üzerini arayan jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 515 bin Türk Lirası olan 9 parça halinde bin 30 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan N.T. Pazarcık Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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