Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, 3 ikamette yaptıkları aramalarda, 910 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 8 fişek ve 2 terazi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.