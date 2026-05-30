Ağlayan Gelinler yaylaları süsledi! Koparmanın cezası 700 bin lira
Ağlayan Gelinler yaylaları süsledi! Koparmanın cezası 700 bin lira
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ağlayan Gelinler yaylaları süsledi! Koparmanın cezası 700 bin lira

Batman Sason'da yüksek rakımlı yaylalarda açan ve halk arasında “Ağlayan Gelin” ile “Kerbela Çiçeği” olarak bilinen ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Foto - Ağlayan Gelinler yaylaları süsledi! Koparmanın cezası 700 bin lira

Batman’ın Sason ilçesinde baharın gelişiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalar, ters lalelerin hüzünlü güzelliğiyle renklendi.

Foto - Ağlayan Gelinler yaylaları süsledi! Koparmanın cezası 700 bin lira

Sason ilçesinde baharın gelmesiyle dağ yamaçları ters lalelerle renklendi. İlçedeki yüksek rakımlı Helkıs Dağı ve Mereto Dağı eteklerinde açan ters laleler, bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Foto - Ağlayan Gelinler yaylaları süsledi! Koparmanın cezası 700 bin lira

Yaklaşık 75 santimetreye kadar uzayabilen ters laleler, her dalında aşağı doğru sarkan 6 çiçeğiyle dikkat çekiyor. Çiçeklerin ters şekilde büyümesi nedeniyle ‘Ters Lale’ adını alan bitki, Anadolu kültüründe hüznün ve sabrın sembolü olarak kabul ediliyor. Yüksek rakımlı yaylalarda doğal olarak yetişen endemik tür, ekolojik döngüsünü toprak altındaki soğanları sayesinde sürdürüyor.

Foto - Ağlayan Gelinler yaylaları süsledi! Koparmanın cezası 700 bin lira

Çiçeklenme döneminin ardından bitki sararıp solsa da soğan kısmı toprak altında canlılığını koruyarak bir sonraki baharda yeniden filizleniyor. İlkbahar aylarında açan ve yaklaşık 1 ay ömrü olan ters laleler, koruma altında bulunuyor. Koparılması yasak olan endemik türe zarar veren veya koparanlara 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Foto - Ağlayan Gelinler yaylaları süsledi! Koparmanın cezası 700 bin lira

Batman Valisi Ekrem Canalp, Helkıs Dağı eteklerinde yaptığı açıklamada, "Ters lalelerin bulunduğu noktaya kadar geldik. Bu tür koruma altındadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde farklı şekilde bu ters laleleri görmek mümkün. Hemen hemen aynı rakımda yerlerde yer alıyor. Şu anda bulunmuş olduğumuz rakım da 1730 metre civarında. Koruma altındaki bir tür olması dolayısıyla hiçbir şekilde zarar verilmemesi gerekiyor. Gelecek nesillere güzel bir hatıra olarak kalsın bunlar. Bölgede de ters laleler şu anda yoğun şekilde açmış görünüyor" diye konuştu.

