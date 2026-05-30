Uyku sorununa en güzel doğal çözüm: Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Bayram programında net konuştu
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uykusuzluk çeken birçok kişiye müjdeli haberi verdi.
İbrahim Saraçoğlu, Mesut Yar’ın bayram özel programına konuk oldu ve uyku problemleri yaşayanlara yönelik doğal bir öneri paylaştı.
Programda sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları üzerine konuşan Saraçoğlu, özellikle gece sık uyanma sorunu yaşayan kişilere yatmadan önce ceviz tüketmelerini tavsiye etti.
Saraçoğlu’na göre, uyku kalitesini desteklemek isteyenlerin uyumadan önce 4-5 adet ceviz yemesi faydalı olabilir.
Bu öneri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmiş oldu...
