Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askeri birlikleri ve araçlarına 8 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombalamaya devam etmesi nedeniyle yaptıkları saldırılarla ilgili bilgi verildi.

Güneydeki Nebatiye kentine bağlı Haddasa beldesinde ilerleyen İsrail ordusuna ait zırhlı araçlarını topçu atışlarıyla püskürttükleri aktarılan açıklamada, Hizbullah unsurlarının Nebatiye kentine bağlı Yahmur Şakif beldesinde ise 5 Merkava tankını çeşitli silahlarla hedef aldıkları ifade edildi.

İsabet alan bazı tankların alev aldığı belirtilen açıklamada, Nebatiye kentine bağlı Dibbin beldesinde başka bir Merkava tibi tankın hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu İsrail askerlerinin bir dizi insansız hava aracıyla hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, Yahmur Şakif beldesinde ayrıca İsrail'e ait bir zırhlı aracın patlayıcı düzenekle havaya uçurulduğu belirtildi.

Hizbullah'ın saldırılarına ilişkin İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.