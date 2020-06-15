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Aktüel

Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 3 bin 186 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:54:04 -
Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 3 bin 186 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - Bir haftada 64 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 186 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 776 kilogram esrar, 20 kilogram eroin, 11 kilogram metamfetamin, 91 kilogram bonzai ve 137 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ruhsatsız 61 tabanca ve tüfek ile 68 bin 875 liraya el konulan operasyonlarda 3 bin 186 kişi yakalandı.

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