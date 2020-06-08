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Aktüel

Uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Denizli’de narkotik polisi tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutukladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:00:05 -
Uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Denizli’de narkotik polisi tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutukladı.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Çevre kentlerden Denizli’ye uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde istihbarat alan ekipler, harekete geçerek operasyon yaptı. Operasyonlarda toplam 10 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 8’i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, operasyonlarda 85 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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