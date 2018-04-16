Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uyuşturucu kuryesi polis çıktı

Erzincan’da 98 kilogram eroinle yakalanan M.K. ile Y.Y.’nin polis olduğu ortaya çıktı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:03
Uyuşturucu kuryesi polis çıktı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayında Erzincan-Erzurum Karayolu’ndaki rutin kontrol sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Aracı kullanan M.K., görevli polis memurlarına “Ben de polisim” deyip kimliğini gösterdi.

Kimlikleri kontrol eden görevliler, meslektaşına rutin de olsa aracı arayacaklarını söyledi. M.K.’nın davranışlarını şüpheli bulan ekipler, narkotik dedektör köpeği Kurt’u kullanarak otomobili aradı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Kurt, bagajdaki bir bölmeye gizlenmiş 118 paket halinde 98 kilogram eroini buldu. M.K. ile araçtaki arkadaşı Y.Y. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüphelinin de gerçekten polis memuru olduğu anlaşıldı. M.K.’nın hâlâ görevde olduğu ve 15 gün izne çıktığı, Y.Y.’nin ise daha önce bir narkotik operasyonu nedeniyle açığa alındığı belirlendi.

 

Soruşturmanın ardından adliyeye gönderilen 2 polis memuru tutuklandı. Zehir kuryesi 2 polis memurunun dünyanın en çok kullanılan ve ‘Altın Hilal’ denilen uyuşturucu sevkıyat rotasına alternatif olan yeni güzergâhı tercih ettikleri belirlendi.

Altın Hilal’de, Pakistan-Afganistan-İran’ın ardından bölgede üretilen uyuşturucunun büyük kısmı Van, Hakkâri, Gaziantep ve Hatay’ın Hassa, Kırıkhan, Yayladağ, Samandağ ilçeleri üzerinden İstanbul ve Avrupa’ya sevk ediliyor.

Uyuşturucu taşımada özellikle Başkale, Van ve Yüksekova güzergâhı önemli bir nokta olarak görülüyor. Ancak bu güzergâhın deşifre olması üzerine uyuşturucu satıcıları alternatif yollar geliştirdi.

Bunlardan biri de Gürbulak’tan başlayıp Ağrı, Erzurum, Erzincan, Tokat, Amasya üzerinden İstanbul’a uzanan güzergâh. 2 polis memurunun yakalanmamak için bu yolu kullandığı anlaşıldı.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 07:03
  1. Van
  2. Tokat
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Gaziantep
  6. Erzurum
  7. Amasya
  8. Ağrı
  9. Erzincan
  10. uyuşturucu kuryesi
  11. Altın Hilal

YORUM YAZ

  • İkrarİkrar11 sa önce
    Birgun gunlerden cuma hoca uyusturucunun yuzde yetmisbesidarbe vuruldudedim sonradan neden yuzde yuzdeyil bunun icinde guvelikde var hani bir filimde konu olmustu gardiyan hapisayeye uyusturuyuyu mahkumlara veriyok onlarda rahat ediyor bizde demisti madem bu kadar iyi verin turk halkina hepden rahat edin cumhuriyetle ogunenler ulke ne hale geldi yasagi once guvendiklerimiz deldi
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  1. Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  2. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  3. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  4. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  5. Dortmund'da sakatlık şoku!
  6. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  7. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  8. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  9. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  10. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  11. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  12. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  13. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  14. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  15. Bursaspor hazırlıklara başladı
  16. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  17. Timsah çalışmalara hemen başladı
  18. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
  19. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
  20. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?