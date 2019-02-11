0553 313 94 23

Uyuşturucu ile mücadeleye vatandaş desteği artıyor

İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilen mobil uygulama "UYUMA", yaklaşık 4 ayda 118 bin kişi tarafından cep telefonlarına indirildi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:02
Uyuşturucu ile mücadeleye vatandaş desteği artıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yerli imkanlarla geliştirilen UYUMA Projesi, geçen yıl Eylül ayında hayata geçirildi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesinde vatandaş desteğini en üst seviyeye çıkaran uygulama, sanal marketler üzerinden akıllı cep telefonlarına yüklenebiliyor.

Uygulamayı indiren vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikten sonra SMS ile aldıkları doğrulama kodunu yazarak programı kullanmaya başlıyor.

Tek tuşla ihbara imkan tanıyan uygulamada vatandaşlar, isteğe bağlı açıklama yazabiliyor, suça ilişkin fotoğraf paylaşımında bulunabiliyor.

Uygulamayı kullanan ve ihbarda bulunan vatandaşların kimliği ise kesinlikle gizli tutuluyor.

Kullanıcı sayısı 118 bin

Şubat ayının ilk haftası itibarıyla 118 bin kullanıcıya ulaşan uygulama sayesinde emniyet birimlerine uyuşturucu suçlarına ilişkin yapılan 4 bin 32 ihbar, olay yerine en yakın polis ekiplerine iletilerek en kısa sürede değerlendirmeye alındı.

Projeye gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede vatandaş desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yetkililer, uygulamanın daha çok vatandaş tarafından kullanılmasının önemini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 07:15
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. UYUMA Projesi
  3. uyuşturucu ile mücade
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleceğin gıdası çevre dostu bakliyatlar olacak
    1. Geleceğin gıdası çevre dostu..
    2. İşte İstanbul'da tanzim satışların..
    3. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    4. İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    5. İsviçre'de Müslüman kadınlara..
    6. Guterres mültecilere kapılarını..
    7. Suudi Arabistan'da bir ilk! Resmen..
    8. FETÖ'cü Kemal Öksüz bugün hakim..
    9. "Türkiye'nin geleceği için atılmış..
    10. Giresun ve Rize karayipler gibi..
    11. Müslüman vekil Omar'ın İsrail..
    12. Uyuşturucu ile mücadeleye vatandaş..
    13. Bursa'da ele geçirildi! Tam 1 ton 300..
    14. Başvurular bugün başlıyor! Binlerce..
    15. Türkiye'de üretiliyor, ABD'de..
    16. Başvurular bugün başlıyor! Binlerce..
    17. Myanmar'dan Malezya'ya geçmeye çalışan..
    18. Meteoroloji'den kritik uyarı: Bu..
    19. Hastalık yayılmaya başladı! Zombi..
    20. Yazılı medyaya 'KDV desteği' birçok..
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte sonuçlar
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte sonuçlar