Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 96 olayda 124 şüpheli sahsa işlem yapıldı

Yapılan çalışmalarda; Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 22 olayda 32 şüpheli sahsa işlem yapıldı. Şüphelilerden 19’u mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 13 şüpheli serbest bırakıldı. Uyuşturucu Madde Kullanma ise suçundan 74 olayda 92 şüpheli sahsa işlem yapıldı. Toplam 96 olayda 124 şüpheli sahsa işlem yapıldı.

Ekiplerce yakalanan şahıslardan 19’u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 105 şüpheli serbest bırakıldı. Şüpheli şahıslardan toplamada; 2 bin 898 adet sentetik hap, 1 kilo 128 gram bonzai, 597,79 gram metamfetamin, 270,90 gram esrar, 85 kök kenevir bitkisi, 54 adet fişek, 57,96 gram kokain, 4 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 gram Isd ve 2 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi. Ayrıca sahte para olarak değerlendirilen 15 bin 200 TL’ye de ekiplerce el konuldu.

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