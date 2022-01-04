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Yerel Uyuşturucu ilaçlarla yakalanan şahıs tutuklandı
Yerel

Uyuşturucu ilaçlarla yakalanan şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ilaçlarla yakalanan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 23:00:00 -
Uyuşturucu ilaçlarla yakalanan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar kapsamında Kahta ilçesinde A.K., idaresindeki durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araçta yapılan aramalarda 217 adet uyuşturucu niteliği taşıyan ilaç ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.K., jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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