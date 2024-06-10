Uyuşturucu baronlarının avukatı başörtülü hakimi reddetti! 28 Şubat artığı Avukat Demirdiş hakkında adım atıldı
Ankara’da uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahısların avukatlığını yapan Alperen Demirdiş, mahkeme hakimini başörtülü olması sebebiyle reddetti.
28 Şubat artığı Demirdiş, “Laik Türkiye Cumhuriyetinde dini simgelerle görev yapan hakimi reddediyorum” dedi.
Avukat Alperen Demirdiş hakkında inceleme başlatıldı.
Adalet Bakanlığı, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için reddi hakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusu üzerine, soruşturma izni verilerek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.