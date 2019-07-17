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Uyurgezerlik problemine dikkat

Yrd.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:02
Uyurgezerlik problemine dikkat

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney neredeyse, toplumda 40 kişiden birinde uyurgezerlik probleminin olduğunu söyledi.


Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, uyurgezerlik probleminin 5 yaş civarında başladığını ifade ederek, "Uyurgezerlik, uykudan kalkma ve gezme ile tanınır. Kişinin bu esnada uyandırılması güçtür ve olup biteni hatırlamaz. Uykunun ilk kısımlarında, özellikle uykuya daldıktan birkaç saat içinde görülür. Nerdeyse, toplumda 40 kişiden birinde bu sorun vardır. Özellikle 5 yaş civarında başlar ve genelde ergenlik çağının sonuna doğru ortadan kalkar. Ancak bazı yetişkinlerde devam edebilir. Kadınlarda ve erkeklerde aynı oranda görülür. Ailede uyurgezerlik varsa çocuklarda daha sık görülür. Genellikle 10 dakika sürer ve kişi tekrar yatağına dönüp, uyur" dedi.


Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney uyurgezerlerde görülen davranışları 15 maddede topladı bunlar:


“1. Yataktan kalkma


2. Yürüme


3. Yatağını düzeltme


4. Anlamsız yüz ifadesi


5. Uyandırılırsa tepkisizlik


6. Başka odaya geçme


7. Yemek yeme ve bir şeyler içme


8. Telefonla konuşma


9. Kısa konuşmalar.


10. Anlamlı cevap verememe


11. Pencere açma


12. Cam kırma


13. Evden dışarı çıkma


14. Araba kullanma


15. Bazen, birine zarar verme.”


Üney, uyurgezerliğin nedenlerini ise şu şekilde sıraladı;


“1. Uyandırılma: Özellikle küçük çocuklarda gece uyandırılma, uyurgezerliğe neden olabilmekte.


2. Uykusuzluk: Uzun süreli uyku bozukluğu ya da vardiyalı çalışma şekli soruna neden olabilir.


3. Migren: Özellikle çocuklardaki uyurgezerlik nedenlerinden birisi de, migren olduğu unutulmamalı.


4. Psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar: Depresyon, endişe bozuklukları gibi hastalıklar, migrene neden olabilmekte.


5. Kişilik problemleri: Özellikle insanlarla sürekli çatışma yaşayan kişilik özellikleri olanlarda, sık görülür.


6. Psikiyatri ilaçları: Bazı psikiyatrik ilaçların tedavide kullanılması esnasında, yan etki olarak ortaya çıkabilir.


7. Yaşlılıktaki beyin hastalıkları: Yaşlılıkta ortaya çıkan uyurgezerliğin nedeni, genelde beyin hücrelerinin ölümüne neden olan hastalıklar olur.”

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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