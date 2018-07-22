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Uyumadan önce cilt bakımı nasıl yapılmalıdır?

Cilt bakımını geceleri ihmal etmemek hem cildin derinlemesine temizlenmesi hem de yenilenmesine yardımcı olmaktadır.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:40
Uyumadan önce cilt bakımı nasıl yapılmalıdır?

Yapılan araştırmalara göre cilt fonksiyonları saat 18:00'dan itibaren hızlı çalışmaya başlıyor. Saat 23:00 dolaylarında ise kan dolaşımı ve cilt yenileme en üst seviyeye ulaşıyor. Saat 04:00'a kadar aktif olan bu fonksiyonlar geceleri yapılan cilt bakım işlemlerini de daha etkili hale getiriyor.

GECE CİLT BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

CİLDİ TEMİZLEMEK:

Cilt bakımının en önemli aşaması cildi temizlemek. Cilt üzerinde bütün gün biriken kir ve makyaj kalıntılarını tamamen arındırmanın yolu iyi bir temizleyici ile cildi temizlemekten geçiyor. Cilt tipine göre seçilen ürünler burada kilit noktayı oluşturuyor.

PEELİNG:

Peeling, ciltteki ölü hücreleri arındırmak için iyi bir yöntem. Özellikle yağlı veya karma cilde sahip olanların kaliteli bir peelingle cildi toksik maddelerden arındırmaları önem taşıyor. Kuru veya hassas ciltler ise peeling yerine maske gibi yöntemlere başvurabilirler.

TONİK:

Kaliteli bir tonikle cildi temizlemek hem gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur hem de makyaj kalıntılarını ciltten tamamen arındırır.

NEMLENDİRİCİ KREM:

Nemlendirici kremler içerdiği antioksidan ve vitaminlerle cilde gereken desteği sağlar. Doğru bir nemlendirici seçmek ve uzun süre kullanmak, cildin üründen maksimum fayda almasına yardım eder.

GÖZ ÇEVRESİ KREMİ:

Göz çevresi bakımı atlanmaması gerek adımlardandır. Cilt yaşlılığının en çok belli olduğu yerler olan göz çevreleri düzenli olarak nem takviyesine ihtiyaç duyar. Anti-aging özellikleri bulunan iyi bir göz çevresi kremi ile geceleri göz bakımınızı ihmal etmeyin.

Gece dudaklarınızın bakımına da özen gösterin. Sabah yumuşacık dudaklarla uyanmak için gece yatmadan önce dudak nemlendiricisi sürmeniz faydalı olacaktır. Dudaklarınız pürüzsüz bir şekilde uyanıp yeni güne başlayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 16:40
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