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Teknoloji UYUMA uygulaması nedir ve nasıl indirilir?
Teknoloji

UYUMA uygulaması nedir ve nasıl indirilir?

UYUMA, vatandaşın duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincini aşılamak maksadıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir uygulamadır. Peki, UYUMA uygulaması nedir ve nasıl indirilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 13:55:00 - 2021-03-04 13:56:38
UYUMA uygulaması nedir ve nasıl indirilir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyuşturucu büyük bir sorundur. Uyuşturucu toplumun her kesiminin dikkat etmesi gereken bir sorundur. Özellikle genç kesimi hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı devletin sorumlu olduğu gibi toplumun da sorumluluğu vardır. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu sorumluğu oluşturmak adına UYUMA uygulamasını geliştirdi. İşte merak edilen haberin detayları…

UYUMA uygulaması nedir ve nasıl indirilir?

UYUMA uygulaması, teknolojik imkânları kullanarak uyuşturucu ile mücadelede vatandaşın duyarlılığını sağlamak ve toplumsal sorumluluk bilincini oluşturmak amacıyla daha kalıcı ve daha etkin olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir uygulamadır.
UYUMA uygulamasıyla, vatandaşların devletle birlikte uyuşturucu suçlarına karşı daha etkin mücadele ve müdahale imkânı sağlanması amaçlanmıştır. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri ise suçu bildiren kişinin kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildiren kişinin numarasını görünmemesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen UYUMA uygulamasını, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazaları üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz.

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