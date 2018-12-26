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Uyuma pozisyonu sağlığını ele veriyor

Günde ortalama 8 saat uyuduğumuz düşünülürse, hayatımızın yaklaşık üçte biri uykuda geçiyor. Peki uyku pozisyonu saplığı etkiler mi? İşte detaylar…

26 Aralık 2018 Çarşamba 22:29
Uyuma pozisyonu sağlığını ele veriyor

SIRT ÜSTÜ YATMAK

Asker pozisyonu, yani kollarınızın vücudunuzun iki yanında yer aldığı sırt üstü uyku pozisyonu, omurga ve boyun sağlığınız için en iyi pozisyon olarak görülüyor. Rahatlık için yastık yüksekliğini doğru ayarlamanız gereken bu pozisyonun olumsuz yanı ise horlama ve uyku apnesine neden olması.

YÜZ ÜSTÜ YATMAK

Yüz üstü yatmak sindirimi kolaylaştırıyor olsa da, bel bölgesi yeterince desteklenmediği için sırt ağrılarına neden olabiliyor. Diğer yandan yüz üstü uyku pozisyonunda yüzünüzün tek bir yanına yatmak, o bölgenin gevşeyerek ileride daha çabuk kırışmasına yol açıyor. Ne var ki, horluyorsanız, ince bir yastıkla yüz üstü uyuyarak probleminize geçici olarak da olsa çözüm bulabilirsiniz.

CENİN POZİSYONU

Cenin pozisyonu pek çok kişinin favori uyku pozisyonu olsa da, vücudun yuvarlandığı ve başınızın büküldüğü bu pozisyon omurga ve boynunuza zarar verebiliyor. Utangaç ve hassas bir kişiliğe sahip olduğunuzun göstergesi olabilecek cenin pozisyonu, özellikle hamilelere ve horlayanlara öneriliyor.

SAĞ YA DA SOL TARAFA DÖNÜK

Vücudunuzun bir tarafına dönerek uyumak, vücudunuzu ve sağlığınızı büyük ölçüde etkiler. Sağ tarafına dönük uyuyanlarda mide yanması gibi sorunlar, sol tarafına dönük uyuyanlarda ise karaciğer, akciğer problemleri görülebilir. Ne var ki, hamilelerde sol tarafa dönük yatmak ceninin dolaşımını kolaylaştırdığından, tavsiye ediliyor.

SIRT ÜSTÜ, KOLLAR AÇIK YATMA

Kollarınızın geniş bir şekilde açık olduğu sırt üstü uyku pozisyonu, omurga sağlığınız için oldukça iyi. Diğer yandan yüzünüzün üzerine yatmadığınız için cildinizin yaşlanması ya da kırışıklık gibi yan etkileri de bulunmuyor. Ne var ki, bu pozisyon horlamanın yanı sıra mide asidi gibi problemlerin de kaynağı olabilir.

 

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 22:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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