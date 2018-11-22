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‘Uyum sınavı’nı geçemeyen Türklere oturma izni yok!

Türk ve İslam düşmanlığı bitmeyen Avrupa'da skandal kararlarla sürekli gündeme gelen Hollanda, Türkler için uyum sınavı getirmeye hazırlanıyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:09
‘Uyum sınavı’nı geçemeyen Türklere oturma izni yok!

Münübe Yılmaz

Yaklaşık 400 bin Türk’ün yaşadığı Hollanda, kritik bir adım atmaya hazırlanıyor… Hollanda hükümeti, ülkeye yerleşecek Türkler için uyum sınavı getirmeyi planlıyor. Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’den yeni gelen göçmenlere zorunlu uyum yükümlülüğü için araştırma yaptıklarını belirtti. Türk vatandaşlarının Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması uyarınca şimdiye kadar Hollanda’daki uyum sınavlarından muaf tutulduklarını hatırlatan Koolmees, “Türk vatandaşlarına uyum zorunluluğu ile ilgili ihtimalleri inceliyoruz” ifadelerini kullandı. 2018 yılının başından bu yana yaklaşık 8 bin Türk vatandaşının geldiği Hollanda’da uyum sınavından yeterli puan alamayan Türklere oturma izni verilmemesi öngörülüyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:09
  1. Hollanda
  2. uyum sınavı
  3. Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees
  4. Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması
  5. Türk vatandaşı

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