0553 313 94 23

Uysal seçim bürosu önünde vatandaşları dinledi

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.

28 Mart 2019 Perşembe 18:33
Uysal seçim bürosu önünde vatandaşları dinledi

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal Kemal Güneş caddesi üzerinde bulunan seçim bürosu önünde vatandaşların derdini ve taleplerini dinledi.


AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal seçim çalışmaları kapsamında seçim bürosu önünde vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.


Seçim bürosu önünde kurulan stand ile vatandaşların derdini dinleyerek projeleri hakkında bilgi veren Uysal, “Biz halkımızın derdini dinlemek,1 Nisandan itibaren Belediye Başkanı olarak halkımızın derdine çare olmak için onlarla bire bir temasımızı sürdürdük. Biz Milletvekillik döneminde de böyle idik, yarın de böyle olacağız. Part-time Belediye başkanı doğal olarak Cumadan Pazartesi öğlene kadar Karabük de olmadığı için bizi halkımızın içinde olup olmadığımızı görmemesi doğaldır. Halkımızın mevcut belediye başkanından derdi çok, hatta dert anlatmaya gidenler bile azarlanıp kovulmuş, bunu ben söylemiyorum. Halkımız bizzat kendi söylüyor. Biz halkımızla el ele, gönül gönüle verip şehrimizi parmakla gösterilen bir Karabük yapacağız. Ben bilirim, benim dediğim olur değil. Biz biliriz, halkımız ile birlikte karar verdiğimiz anlayışı ile belediyemizi yöneteceğiz. Halkımın gösterdiği teveccühten dolayı da hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.


Uysal’a Eski Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve AK Parti Dış ilişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan da destek verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:33
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İstanbul'un ana güzergahlarında internet bedava olacak"
    1. "İstanbul'un ana güzergahlarında..
    2. SDE'de "Bütün Yönleriyle Yeni Zelanda..
    3. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in..
    4. Vali Deniz Akhisar ve Gölmarmara’da..
    5. Bursalı çiftçilere don ikazı
    6. İznik’te sazlık yangını
    7. Fernando Alonso, Dakar Rallisi’ni..
    8. Volkswagen, teşviklerle 300 binden..
    9. Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi
    10. Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret..
    11. Alper seçim çalışmalarına hız verdi
    12. Kontrolden çıkan midibüs, yol..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Şanlıurfa’daki fabrika yangını 2 saat..
    15. 17 yaşındaki Varol’un cenazesinde..
    16. "İş gücüne katılım oranını yüzde 53'ün..
    17. Çelik ihracatında hedef Batı Afrika
    18. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına..
    19. Seçime sayılı günler kala flaş karar!..
    20. Hakkari’de ‘Çocuk Koruma Kanunu’..
    21. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    22. Erdoğan’ın Ayasofya ile ilgili..
    23. Başkan Kalın’a Ayvalı’da büyük destek
    24. Sağlık Müdürü Bilge’den Başkan Kalın’a..
    25. Adıyaman’da okul önünde sopalı bıçaklı..
    26. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    27. İzmir’deki ölümlü kazanın sanıkları..
    28. Muğla'daki kazada hayatını kaybeden..
    29. Mehmet Kocadon üniversitelilerle..
    30. Uysal seçim bürosu önünde vatandaşları..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu