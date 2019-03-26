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Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz karası demek senin ne haddine”

Basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.

26 Mart 2019 Salı 16:21
Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz karası demek senin ne haddine”

Basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin açıklamalarına cevap verdi.


İl Başkanlığı binasında yapılan toplantıya, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İlBaşkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal, partililer ve basın mensupları katıldı.


AK Parti Karabük İlBaşkanı Av. İsmail Altınöz,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Karabük’e gelme programının iptal olduğunu belirterek, “Seçim zamanı yaklaştıkça programlarda değişiklik olabiliyor. Şuanda gözüken programda seçime kadar bir bakanımız gözükmüyor” dedi. AyrıcaAltınöz, Karabük’ten31 Mart seçimlerinde başarı ile çıkacaklarını kaydetti.


Kent Meydanı ile ilgili yaptığı açıklamalarının çarpıtıldığını ifade eden AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, “Sadece Rafet Bey’in iş bilmezliğine ve oradaki ihanetine hakaret var. Ben o meydanın kullanılmadığını anlatmaya çalışıyorum. Orada anlattığım konu kent meydanına neden otopark yapmadın diye. O kadar açıklamanın içerisinde neden otopark yapmadığını halen anlatmıyor. Bu şehir de bir trafik sorunu, otopark sorunu var. Bunun yapılabileceğini tek bir yer var. O da kent meydanın alt tarafı. Bunu döndürüp döndürüp şehitler üzerinden anlatmaya kalkacaksan hata yaparsın” diye konuştu.


“Emniyet teşkilatının yüz karası demek senin ne haddine”


Uysal, yıllarca emniyet teşkilatında değişik rütbelerde görev yapmış şerefli bir emniyet mensubu olduğunu belirterek, “Rafet Bey geceleri sıcacık yatağında yatarken, Burhanettin Uysal Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da göğüs göğüse çarpışmış, ülkesi ve milleti için kurşun sıkmış bir yiğittir. Emniyetin teşkilatının yüz karası demek senin ne haddine. Böyle bir siyasi anlayış olmaz. Eğer Karabük’ün sorunlarını çözeceksek cımbızcılık yaparak bu şehri bir yere taşımak mümkün değildir. Biz şehitliği, şehadeti her adımımızda isteyeniz. Bu ülke için mücadele vermiş, bu ülkenin mukaddes değerleri için mücadele verdik. Oy devşirmek için lafları çarpıtarak bir şey yok. Senin beceriksizliğini anlattığımızda minderin dışına çıkmak, milletin ilgisini başka yere çekmek için atraksiyon yapacak olursan Rafet Bey, Karabük halkı 31 Martta seni sandığa gömer. Belediye Başkanlığını kaybetmiş olabilirsin ama mukaddesata dil uzatma. Bunları siyasi malzeme olarak kullanma. Şehadeti siyasi oy devşirme üzerine kim laf ederse Allah onun belasını versin. Bu ülke için bir kurşun sıkmamış adam bana şehadeti anlatacak olursa buna kimse inanmaz” dedi.


“Rafet Bey sadece seçimi kaybetmiş olmayacak”


Uysal, Karabük ittifakı oluşturduğunu söyleyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin31 Martta sandığa gömüleceğinidile getirerek, şunları söyledi: “Rafet Vergili Belediye Başkanlığı seçimini kaybettiği zaman sadece seçimi kaybetmiş olmayacak. Ticaretini kaybetmiş olacak. Rafet Bey 4 gün İstanbul’da kendi işlerini takip ediyor. Diğer günler Karabük’e geldiği zaman günün yarısını kendi işlerini takip etmek üzere hareket ediyor. Rafet Bey siz belediye başkanı olmazsanız size organize sanayide tepsi gibi dümdüz olan arazileri ucuz maliyetli olarak verecekler mi? Siz belediye başkanı olmazsanız KARDEMİR’den milyon dolarla ifade edilen o işleri alabilecek misiniz? Yurt dışınızdaki o işleri belediye başkanı olmazsanız o işleri takip etmeniz kolay olacak mı?”


Marzinc’in Karabük’e Rafet Vergili tarafından getirildiğinidile getiren Uysal, “Ben burada belediye başkanını değerlendiriyorum. Marzinc’in çevreyi kirletip kirletmemesine bir şey demiyorum. Burada dikkatinizi çekiyorum. Burada fabrikanın kurulması için aracılık ediyor. Bu sırada arada ne bozulduysa diyor ki bize haraç vereceksiniz. Haracın bir kısmı resmi kanallardan, şehri dinlediğimiz zaman haracın bir kısmı da gayri resmi kanallardan gitmesi gereken yerlere gitmediği ifade ediliyor. 31 Mart günü Karabük halkı kapalı kapılar ardında Karabük halkının sağlının satılıp satılmadığını onaylamış olacak. Karabük halkı onaylıyorsa, halkın kararının başımızın üstünde yeri vardır” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:21
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