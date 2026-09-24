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Sağlık Uykuya para ödülü: Öğrenciler hem erken yattı hem notlarını yükseltti
Sağlık

Uykuya para ödülü: Öğrenciler hem erken yattı hem notlarını yükseltti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Uykuya para ödülü: Öğrenciler hem erken yattı hem notlarını yükseltti

Pittsburgh Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, en az 7 saat uyuyan öğrencilere nakit para ödülü verilmesi uykuyu uzatırken ders notlarını da doğrudan yükseltti.

Daha erken yatmaları için gençlere sürekli hatırlatma yapmak her zaman işe yaramıyor. Pittsburgh Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir çalışma ise çok daha farklı bir yöntemi test etti: Yeterince uyuyan öğrencilere küçük miktarda para vermek.

Journal of Political Economy dergisinde yayımlanan araştırmaya 1.100'den fazla öğrenci katıldı. Ortalama yaşı 19 olan katılımcılardan hafta içi gecelerinde en az yedi saat uyumaları istendi. Bu hedefi tutturan bazı öğrencilere gece başına yaklaşık 3,5 sterlin ödeme yapıldı. Sonuçlar, küçük finansal teşviklerin yalnızca uyku süresini değil akademik performansı da etkileyebildiğini gösterdi.

ÖĞRENCİLER DAHA ERKEN YATMAYA BAŞLADI

Bir ay süren deney boyunca ödeme alan öğrenciler, diğerlerine kıyasla geceleri ortalama 19 dakika daha fazla uyudu. Bu farkın sabahları daha geç kalkmaktan kaynaklanmadığı görüldü. Öğrenciler uyku sürelerini uzatmak için geceleri daha erken yatmaya başladı.

Deney öncesinde grubun ortalama uyku süresi yaklaşık 6,6 saatti. Öğrencilerin yarısı ise gece 01.00'den sonra hala uyanıktı. Para ödülü verilen grupta yedi saatlik uyku hedefine ulaşma oranı, diğer öğrencilere göre yüzde 26 daha yüksek çıktı.

Araştırmacılar yatma zamanı hatırlatıcıları ve sabah verilen geri bildirimler gibi farklı yöntemleri de denedi. Ancak bu uygulamaların öğrenci davranışları üzerinde belirgin bir etkisi görülmedi.

DAHA FAZLA UYKU NOTLARA DA YANSIDI

Değişiklik yalnızca öğrencilerin gece rutinleriyle sınırlı kalmadı. Akademik sonuçlarda da ölçülebilir bir artış kaydedildi. ABD'de kullanılan 4,0'lık GPA sisteminde öğrencilerin not ortalamaları yaklaşık 0,08 puan yükseldi. Araştırmacılar, uyku süresindeki nispeten küçük artışa rağmen akademik performansta ortaya çıkan farkın dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

Çalışmanın başyazarı Osea Giuntella'ya göre anında verilen küçük ödüller, öğrencilerin kısa vadeli hedeflere bağlı kalmasını kolaylaştırdı.

Daha dikkat çekici sonuç ise ödemeler sona erdikten sonra ortaya çıktı. Öğrencilerin daha uzun uyuma alışkanlığının birkaç hafta boyunca devam ettiği, bazı olumlu etkilerin yaklaşık bir ay sonrasında bile görülebildiği belirlendi.

Araştırma, gençlerin uyku alışkanlıklarını değiştirmede yalnızca bilgilendirme ve hatırlatmaların değil, kısa vadede doğrudan karşılığı bulunan teşviklerin de etkili olabileceğine işaret ediyor.

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