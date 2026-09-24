Soruşturma giderek derinleşiyor! Fon soruşturmasında 750 milyon TL’ye el kondu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması derinleşti. MASAK’la gerçekleştirilen çalışmalarda fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar dondurulurken, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon TL ile QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL’ye de el koyma tedbiri uygulandı. Böylece üç işlemde dondurulan ve el konan tutar yaklaşık 750 milyon TL’ye ulaştı.