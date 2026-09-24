İsrail engelli çocuklar için gönderilen tekerlekli sandalyelerin Gazze'ye girişini engelledi

Gazze'deki yaralı ve uzuvlarını kaybetmiş çocuklar için iki Avustralyalı yardım kuruluşu tarafından bağışlanan 900'den fazla tekerlekli sandalyenin bölgeye girişine İsrail tarafından izin verilmediği, sevkiyatların 2025'ten bu yana Ürdün'deki depolarda bekletildiği bildirildi. İsrail yönetimi, saldırılarda uzuvları kopan çocuklar için gönderilen tekerlekli sandalyelerin Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermedi.

Melbourne merkezli Filistin yanlısı aktivist Mohammad Helmy, The New Arab'a yaptığı açıklamada, İsrail'in tekerlekli sandalyelerin Gazze'ye girişine izin vermemesinin kasıtlı olduğunu savunarak yetkilileri, yıkıma uğrayan bölgede hayatı imkansız hale getirmeye çalışmakla suçladı.

Helmy, "İsrail'in, uzuvlarını kaybetmiş çocukların yıkılmış sokaklarda hareket edebilmesine yardımcı olmak amacıyla Avustralyalı gönüllüler tarafından elle üretilen 900'den fazla özel, arazi tipi tekerlekli sandalyeyi engellemesi, Filistinlilerin yaşamını yok etmeye ve Gazze'de hayatı imkansız hale getirmeye yönelik hesaplı bir çabayı ortaya koyuyor" dedi.

Helmy, "Kesintisiz bombardıman yürütüp ardından hayatta kalmak için gerekli temel tıbbi yardımı sistematik biçimde engelleyerek İsrail, devam eden bir soykırımı aktif biçimde sürdürüyor. Çocuklar enkazlar arasında sürünürken hareket ekipmanlarını depolarda tutmak bir güvenlik önlemi değildir, Filistin halkına yönelik kasıtlı bir toplu cezalandırma ve bütünüyle yok etme politikasıdır" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar, BM'nin İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları sonucunda Gazze'de modern tarihin en büyük çocuk ampute grubunun bulunduğunu açıkladığı bir dönemde geldi.

Kids on Wheels Alliance adlı yardım kuruluşu, Şubat 2025'te Ürdün'e ulaşan iki sevkiyat gönderirken, Wheelchairs for Kids tarafından gönderilen bir başka sevkiyat da aynı yılın ekim ayında ülkeye ulaştı.

Tekerlekli sandalyeler halen Ürdün Haşimi Yardım Kurumu (JHCO) tarafından işletilen bir depolama tesisinde tutuluyor. JHCO, Gazze'ye insani yardım girişini denetleyen İsrail Savunma Bakanlığı birimi COGAT'ın teslimatı engellediğini açıkladı.

JHCO, Kids on Wheels Alliance'a ait sevkiyatların bir yardım konvoyu kapsamında Gazze'ye girmesi için Şubat 2025'in sonlarında başvuruda bulunduğunu, ancak COGAT'ın talebi reddettiğini bildirdi. İsrailli yetkililer, tıbbi ekipman ve ilaçların söz konusu konvoya dahil edilmesine onay verilmediğini belirtti.

JHCO, başvurunun o tarihten bu yana herhangi bir yeni gelişme olmaksızın beklemede kaldığını ve bu nedenle diğer sevkiyatlar için yeni bir başvuru yapamadığını açıkladı.

Wheelchairs for Kids tarafından bağışlanan tekerlekli sandalyeler, Gazze'nin geniş kesimlerini kaplayan enkaz dahil zorlu arazilerde kullanılabilecek şekilde tasarlandı ve çocuklar büyüdükçe boylarına göre ayarlanabiliyor.

Kuruluşun kurucu ortaklarından Brother Olly Pickett yaptığı açıklamada, "Oradan ne kadar çabuk çıkar ve çocuklara ulaşırsa o kadar iyi. Küçük çocukların çok daha iyi bir hayatı olabilir" dedi.

Pickett, "Uzuvlarını kaybetmiş çok sayıda çocuğun onları beklediğini düşünüyorum. Bu nedenle yürüyemiyor veya hareket edemiyorlar. Bir tekerlekli sandalyeye kavuştuklarında dışarı çıkıp hareket edebilirler, bu harika olur" ifadelerini kullandı.

Bölge dışındaki konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayanan Avustralya medyası, İsrailli yetkililerin tekerlekli sandalyeleri potansiyel olarak "çift kullanımlı" kabul ettiği için girişlerine izin vermediğini bildirdi. Bu sınıflandırma, yetkililerin askeri amaçlarla da kullanılabileceğini düşündüğü ürünlere uygulanıyor.

İsrailli insan hakları örgütü Gisha, bu yılın başlarında yayımladığı bir raporda, İsrail'in Gazze savaşının başlangıcından bu yana temel ihtiyaç malzemeleri, ev eşyaları ve tıbbi ürünleri keyfi biçimde "çift kullanımlı" olarak sınıflandırdığını belirtti.

Bu tür kısıtlamalara tabi tutulan ürünler arasında el fenerleri, uyku tulumları ve taşınabilir tuvaletler de yer aldı.

Kaynak: Mepa News