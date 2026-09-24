Foncu Yarız’ın ‘pusula’sı vurgundan şaşmamış! 220 milyonluk 5 aracını 26 bin liraya satmış!

Adli kaynaklardan soruşturmanın deyatlarına ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Başsavcılığa sunulan 22 Eylül 2026 tarihli MASAK raporunda; Muhammed Yarız adına kayıtlı Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişi üzerine devredildiği belirlenmiştir.

Eylül 2026 itibarıyla açık kaynak piyasa, rayiç ve kasko değerleri dikkate alınarak yapılan yaklaşık değerlendirmeye göre;

- 2023 model Audi Q8, yaklaşık 10-11,5 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Dörtkardeş’e,

- 2023 model McLaren 750S Coupe, yaklaşık 46-50 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Kaytan’a,

- 2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach, yaklaşık 31-35 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Bolkan Bekçi’ye,

- 2025 model Bentley Continental GT Speed, yaklaşık 53-58 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde İbrahim Halil Rat’a,

- 2023 model Rolls-Royce Cullinan ise yaklaşık 55-65 milyon TL piyasa değerine sahip olup 8 Eylül 2026 tarihinde yine Hasan Kaytan’a devredilmiştir.

50 MİLYONLUK MCLAREN'İ 6 BİN LİRAYA SATMIŞ

Araçların model, marka ve güncel piyasa koşulları dikkate alındığında, söz konusu 5 lüks aracın toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olduğu değerlendirilmektedir.

Söz konusu devirlerle bağlantılı banka hareketlerinin incelenmesinde, Muhammed Yarız’ın hesabına “Taşıt Satış Bedeli” açıklamasıyla; Hasan Kaytan tarafından 6 bin 256 TL ve 5 bin 756 TL, Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 TL gönderildiği tespit edilmiştir.

Böylece toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olarak değerlendirilen 5 lüks aracın devir işlemleriyle bağlantılı olarak Yarız’ın hesabına yansıyan toplam tutarın yalnızca 26 bin 280 TL olduğu belirlenmiştir.

MASAK raporunda, araçların nitelik ve değerleriyle uyumlu gerçek satış bedellerinin ödendiğini ortaya koyan bir tahsilat tespit edilemediği anlaşılmıştır.

Bu tespitler üzerine, söz konusu araç devirlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirilerek araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulanmıştır.

ŞASE VE MOTOR NUMARALARI DA İNCELENECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen 23 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle, el koyma kararı verilen araçların teknik incelemeye alınması talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda araçların şase ve motor numaralarında değişiklik veya tahrifat bulunup bulunmadığının, araç kimlik bilgileri ile tescil kayıtlarının birbiriyle uyumlu olup olmadığının ve herhangi bir sahtecilik yapılıp yapılmadığının uzman personel tarafından araştırılması istenmiştir.

Araçların tanımlayıcı bilgilerinin tescil kayıtlarıyla karşılaştırılması ve başka bir araca ait kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle araç kimliğinin değiştirilip değiştirilmediğinin de incelenmesine karar verilmiştir.

4 LÜKS ARAÇ MUHAFAZA ALTINDA, AUDI Q8 ARANIYOR

Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda;

Hasan Kaytan adına tescilli McLaren 750S Coupe ve Rolls-Royce Cullinan, Bolkan Bekçi adına tescilli Mercedes-Benz S 580 Maybach ile İbrahim Halil Rat adına tescilli Bentley Continental GT Speed olmak üzere, toplam piyasa değeri yaklaşık 185-208 milyon TL aralığında değerlendirilen 4 lüks araç yakalanarak muhafaza altına alınmıştır.

Yaklaşık 10-11,5 milyon TL piyasa değerindeki, Hasan Dörtkardeş adına tescil edilen Audi Q8’in yakalanarak muhafaza altına alınmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında araçların devir işlemleri, ödeme hareketleri, mal varlığı ilişkileri ve teknik özelliklerine yönelik incelemeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürülmektedir.”