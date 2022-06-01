Uykusuzluk, geçmeyen baş ağrısı ve yorgunluğun sebebi bu!

Hepimiz bu sorunların stresten kaynaklandığını düşünsek de aslında birkaç hayati vitamin ve mineral eksikliğinden de kaynaklanıyor olabilir.

Örnek vermek gerekirse, magnezyum ve K vitamini vücudunuzda eksik olduğunda da yukarıda saydığımız tüm sorunlar gerçekleşebilir.

Magnezyumun Önemi

Magnezyum vücudumuz için hayati bir mineraldir. Besinleri enerjiye çevirme sürecinde olmazsa olmaz katkıları vardır. Bu sebeple, eksikliği birçok fiziksel soruna yol açar. Magnezyum desteği aldığınızda mutluluk hormonu seviyeleriniz yükselir ve damarlarınız genişler.

Günlük 300 – 400 mg arası magnezyum içerikli gıdalar tüketmezseniz vücudunuzda sorunlar çıkması kaçınılmazdır. Daha fazla magnezyum aldığınızdan emin olmak için gün içinde mutlaka; ıspanak, fındık, esmer pirinç, kepek ekmeği, et, balık ve avokadodan birkaçını tükettiğinizden emin olun.

Diğer yandan K vitamini kan dolaşımınız için oldukça önemli işler yapar. Özellikle pıhtılaşma K vitamini olmadan mümkün değildir. K vitamini eksikliği yaşandığında vücudunuzun çeşitli yerlerinde morarma ve kanamaların durdurulamamasına sebep olur.

Ayrıca prostat kanseri riskinin azaltılması ve Alzheimer hastalığının önlenmesinde önemli rol oynar. Bunun yanında D vitaminin ve kalsiyumun ulaşması gereken yere yani kemiklere ulaşmasını sağlar ve eksikliğinde ciddi kemik yumuşamasını ve kolay kırılmalara sebep olur.

Tüketmeniz gereken K vitamini kilonuzun binde biri kadardır ve en çok K vitamini alabileceğiniz besinler şu şekildedir:

Maydanoz, adaçayı, kişniş, fesleğen, kekik, pancar yaprağı, ıspanak, şalgam, bürüksel lahanası, kuşkonmaz, bamya, brokoli, marul, tahıllar, hayvansal ve bitkisel protein kaynakları, yeşil çay, havuç, yaban mersini, kuru erik tüketmeniz halinde günlük ihtiyacınız olan K vitaminini sağlamış olursunuz.

Vücudunuzda bu vitamin ve mineralin eksik olup olmadığını öğrenmek için mutlaka bir kan testi yaptırın ve eksikliğiniz olan tüm vitamin ve minerallerin içinde bulunduğu bir beslenme düzeni oluşturarak sağlıklı bir yaşam sürün.