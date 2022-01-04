Uykusuzluğu yok ediyor
Uyku, insanın genel sağlığını ve hayat kalitesini belirleyen önemli unsurlardan biridir.
Uykusuzluk (insomnia), uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur.
İyi bir uyku iyileştirici olduğu gibi uykusuzluk insan hayatını kâbusa çeviriyor. Peki, uykusuzluk nasıl geçer? Uykusuzluk için mine çiçeğinde şifa bulabilirsiniz. Kurutulmuş mine çiçeğinden hazırlanan çay uykuya dalmayı kolaylaştırır.
Uykusuzluğa çay tarifi
1 çay kaşığı kurutulmuş mine çiçeğini 1 su bardağı kaynamış suda kaynatıp içtiğinizde gece yaşanan uyku sorunundan kurtulur, depresyon ve migren ağrılarınızı da hafifletirsiniz.
Mine Çayının Faydaları
- Sakinleştirici Etkiye Sahiptir
- Doğal Bir Analjezik (Ağrı Kesici)
- Cilt Sorunları İçin Faydalıdır
- Ağız Sağlığını Destekler
- Sindirim Bozukluklarına İyi Gelir
- Kadın Hastalıklarında Hormonal Döngüyü Destekler
Uykusuzluk için hangi doktora gidilir?
Uyku bozukluğunuz olduğundan şüpheleniyorsanız teşhis ve tedavi için hastanelerin Nöroloji polikliniklerine başvurmanız gereklidir.
Hamilelikte uykusuzluk
Hamilelik sürecinde herkesinde bildiği gibi hormon dengesinde sürekli dalgalanmalar yaşanmaktadır. Özellikle progesteron adı verilen hormon, güç içerisinde uyuklamaya ve geceleri ise uykusuzluk çekmeye sebep olmaktadır. Artan progesteron miktarı da geceleri yaşanan uykusuzlukları arttırmaktadır.