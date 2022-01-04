Uykusuzluğu yok ediyor

Uykusuzluk (insomnia), uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur.

İyi bir uyku iyileştirici olduğu gibi uykusuzluk insan hayatını kâbusa çeviriyor. Peki, uykusuzluk nasıl geçer? Uykusuzluk için mine çiçeğinde şifa bulabilirsiniz. Kurutulmuş mine çiçeğinden hazırlanan çay uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Uykusuzluğa çay tarifi

1 çay kaşığı kurutulmuş mine çiçeğini 1 su bardağı kaynamış suda kaynatıp içtiğinizde gece yaşanan uyku sorunundan kurtulur, depresyon ve migren ağrılarınızı da hafifletirsiniz.

Mine Çayının Faydaları

Sakinleştirici Etkiye Sahiptir

Doğal Bir Analjezik (Ağrı Kesici)

Cilt Sorunları İçin Faydalıdır

Ağız Sağlığını Destekler

Sindirim Bozukluklarına İyi Gelir

Kadın Hastalıklarında Hormonal Döngüyü Destekler

Uykusuzluk için hangi doktora gidilir?

Uyku bozukluğunuz olduğundan şüpheleniyorsanız teşhis ve tedavi için hastanelerin Nöroloji polikliniklerine başvurmanız gereklidir.

Hamilelikte uykusuzluk

Hamilelik sürecinde herkesinde bildiği gibi hormon dengesinde sürekli dalgalanmalar yaşanmaktadır. Özellikle progesteron adı verilen hormon, güç içerisinde uyuklamaya ve geceleri ise uykusuzluk çekmeye sebep olmaktadır. Artan progesteron miktarı da geceleri yaşanan uykusuzlukları arttırmaktadır.