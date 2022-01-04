  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Uykusuzluğu yok ediyor
Kadın - Aile

Uykusuzluğu yok ediyor

Uyku, insanın genel sağlığını ve hayat kalitesini belirleyen önemli unsurlardan biridir.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 12:48:00 - 2022-01-04 12:55:13
Uykusuzluğu yok ediyor

Uykusuzluk (insomnia), uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur.

İyi bir uyku iyileştirici olduğu gibi uykusuzluk insan hayatını kâbusa çeviriyor. Peki, uykusuzluk nasıl geçer? Uykusuzluk için mine çiçeğinde şifa bulabilirsiniz. Kurutulmuş mine çiçeğinden hazırlanan çay uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Uykusuzluğa çay tarifi

1 çay kaşığı kurutulmuş mine çiçeğini 1 su bardağı kaynamış suda kaynatıp içtiğinizde gece yaşanan uyku sorunundan kurtulur, depresyon ve migren ağrılarınızı da hafifletirsiniz.

Mine Çayının Faydaları

  • Sakinleştirici Etkiye Sahiptir
  • Doğal Bir Analjezik (Ağrı Kesici)
  • Cilt Sorunları İçin Faydalıdır
  • Ağız Sağlığını Destekler
  • Sindirim Bozukluklarına İyi Gelir
  • Kadın Hastalıklarında Hormonal Döngüyü Destekler

Uykusuzluk için hangi doktora gidilir?

Uyku bozukluğunuz olduğundan şüpheleniyorsanız teşhis ve tedavi için hastanelerin Nöroloji polikliniklerine başvurmanız gereklidir.

Hamilelikte uykusuzluk

Hamilelik sürecinde herkesinde bildiği gibi hormon dengesinde sürekli dalgalanmalar yaşanmaktadır. Özellikle progesteron adı verilen hormon, güç içerisinde uyuklamaya ve geceleri ise uykusuzluk çekmeye sebep olmaktadır. Artan progesteron miktarı da geceleri yaşanan uykusuzlukları arttırmaktadır.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay