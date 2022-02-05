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Dünya Uykuda korkunç baskın: ABD polisi 22 yaşındaki genci katletti!
Dünya

Uykuda korkunç baskın: ABD polisi 22 yaşındaki genci katletti!

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde, uyurken evine yapılan polis baskını sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki bir siyahi genç, ülkede polis şiddeti tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 02:01:00 -
Uykuda korkunç baskın: ABD polisi 22 yaşındaki genci katletti!

Minneapolis Polis Departmanı’nın yayınladığı polis vücut kameraları videosunda, polis ekiplerinin sabahın erken saatlerinde “Polis! arama emri!” şeklinde bağırarak bir eve baskın düzenlediği, odanın birinde battaniyeye sarılı bir kişinin elinde silah ile uyanmaya çalışırken açılan ateş sonucu yere yuvarlandığı görüldü.

Vücuduna en az 3 kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenin 22 yaşında Amir Locke adlı siyahi bir genç olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, ev baskınının bir cinayet soruşturması üzerine yapıldığını açıklarken, Locke’ın isminin ise "arama emri" içinde olmadığını bildirdi.

Locke ailesinin avukatı, Locke’ın herhangi bir suç geçmişi olmadığını, ateşli silahı yasal olarak elinde bulundurduğunu vurgulayarak, polise karşı gerekli yasal sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

Olayın geçtiği bölgeye bakan Hennepin County başsavcılığının, Minnesota eyalet başsavcılığı ile birlikte cezai bir dava açılmasına gerek olup olmadığını belirlemek üzere olayı araştırdığı kaydedildi.

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