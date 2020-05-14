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Aktüel

Uykuda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Hatay’ın Payas ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk, uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:38:50 -
Uykuda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Hatay’ın Payas ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk, uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Kozludere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evlerinin alt katında oturan babaannesinin evinde yatan 9 yaşındaki Azmi Efe Erdem, sabah kalkmadı. Babaannesinin uyandırmaya çalıştığı küçük çocuk tepki vermeyince olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Azmi Efe’nin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.


Küçük çocuk kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Derya-Erhan Erdem çiftinin çocukları Azmi Efe’nin cenazesi Payas ilçesinde toprağa verildi.

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