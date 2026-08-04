Erkan Tan'dan Özkök'e sert tepki: Özkök "Batı putperesti"

SEBAHATTİN AYAN / İSTANBUL

28 Şubat postmodern darbesiyle milyonlarca masum insanı fişleyen, binlerce hayatı karartan cuntacılardan brifing adı altında talimat alan, “Bu defa işi silahsız kuvvetler devreye girsin” ve “Gerekirse silah bile kullanırız” manşetleriyle cuntacılara alan açan ve 2 Kasım 2005 tarihli yazısında ‘Tek 28 Şubat’çı bendim” diyerek vesayet yanlısı olduğunu itiraf eden ve katıldığı bir yayında, şiir okuduğu için siyasi yasaklı haline geldiğinde "Muhtar bile olamaz" dediği Başkan Erdoğan’ı şimdi de “Franco diktatörlüğü” ile bağdaştırarak skandal sözlere imza atan pop-sosyolog Ertuğrul Özkök’e tepkiler dinmek bilmiyor. Bu kapsamda Gazeteci yazar Erkan Tan, Takvim gazetesindeki köşe yazısında, Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeleri "skandal" olarak niteleyerek sert bir dille eleştirdi. Tan yazısında Özkök’ü "Batı putperesti" ve "Türkiye düşmanı küresel zihniyetin içimizdeki memuru" olarak tanımlarken muhalefeti de topa tuttu. Köşe yazısında muhalefet partilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Cumhur İttifakı'nın siyasi gücünü koruduğunu ileri süren Tan, muhalefet cephesinde ise dağınık bir görüntü bulunduğunu belirtti.

BATI PUTPERESTİ VE KÜRESEL ZİHNİYETİN MEMURU

Erkan Tan, yazısında Özkök’ü "Batı putperesti" ve "Türkiye düşmanı küresel zihniyetin içimizdeki memuru" olarak tanımladı. Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı benzetmeyi "iğrenç" olarak nitelendiren Tan; bu ifadelerin aslında Türk milletinin ezici çoğunluğunun iradesine yapılmış bir hakaret olduğunu savundu. Erdoğan'ın 25 yıllık siyasi kariyeri boyunca girdiği her seçimden galip çıktığını ve her iki yılda bir güven tazelediğini hatırlatan Tan, Özkök'ün bu gerçeği görmezden geldiğini belirtti.

ÖMER ÇELİK'İN YANITI KÖŞESİNDE

Tan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Özkök'e verdiği yanıtı da köşesine taşıdı. Çelik’in, dünyadaki en yüksek demokratik meşruiyete sahip liderlerden biri olan Erdoğan ile bir diktatörü mukayese etmeyi "zihinsel ve ahlaki bir sefalet" olarak tanımlayan sözlerine vurgu yaptı.

MUHALEFET PER PERİŞAN

Yazısının devamında mevcut siyasi manzarayı değerlendiren Erkan Tan, Cumhur İttifakı'nın dimdik durmasına karşın muhalif cephenin çöktüğünü kaydetti.Tan, yazısının devamında bazı CHP'li belediyelere yönelik yürütülen adli soruşturmalara da değinerek şu ifadeleri kullandı;

DEVLET BUNLARA TESLİM EDİLİR Mİ?

AK Parti'ye geçince "pisliğe bulaşmış, AK Parti tehdit etti" diyorlar, yolsuzluktan içeri alınsalar "milletin iradesi gasp edildi" diyorlar. Belediye başkanları rüşvet, yolsuzluk, hırsızlıktan tutuklandılar.

Atadan, aileden CHP'li Belediye Başkanları bile iktidar tarafına geçti, partiniz ve seçmeniniz ikiye bölünüp parça pinçik oldu... CHP'yi iktidar yapacağız diye ortalığı ayağa kaldıranlar bugün, CHP ilk seçimde baraj altında kalıyor diye sevinç çığlıkları atıyorlar... Böyle bir manzarada Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı dışında bir ciddi seçenek var mı ki? Devletin ve milletin kaderi bu topluluğa teslim edilir mi ki?

MİLLETİN İRADESİ RÜŞVET Mİ?

Belediyelerde iğrenç işler çevirmişler/ çeviriyorlar... Orada da yine birbirlerini şikayet etmişler, itirafçılar anlatıyorlar: Çalmışlar, rüşvet yemişler, ihaleye fesat karıştırmışlar, hatta çıkar amaçlı suç örgütü kurmuşlar. Devlet ve yargı ne yapsın...? Aman onlara dokunmayalım, çalmaya devam etsinler; yoksa devlete kin besler, huzursuzluk çıkartırlar mı desin? Savcının mahkemeye sunduğu; alınan satılan mal mülke ait evrak, naylon fatura, haraç/rüşvet, MASAK raporları, para transferleri ile ilgili resmi belgeler bilgiler, HTS kayıtları, teknik takibe yakalanan görüntüler vesaire.. Söyleyin muhalifler bunları ne yapacağız?