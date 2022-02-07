Uyku sorunu nasıl çözülür? Uyku açma yöntemleri

Uyku vücudun fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini ve yenilenmesini sağlayan biyolojik bir süreçtir.

Psikolojide uyku nedir?

Uyku bir derlenme, toparlanma ve yenilenme sürecidir. Gün boyu topladığımız her çeşit veri ya uzun dönemli belleğe kaydolur ya da tümden kayıtlarımızdan silinir. Bazı hormonlar, örneğin büyüme hormonu uyku sırasında üretilir ve tıpkı ninnide söylendiği gibi uyurken büyüyebiliriz.

Sağlıklı uyku kaç saat

Ulusal Uyku Vakfı tarafından yapılan araştırmalar, yetişkin bir bireyin günlük 7 ila 9 saatlik bir uyku süresine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda en verimli uyku saatleri ise 23:00 ve 03:00 zaman aralığı olarak gösterilebilir.

Bilimsel araştırmalar ise;

Bilimsel araştırmalar sonucunda en verimli uyku saatleri 23.00 – 03.00 olarak belirlenmiştir. Uykunun 2 ana evresi vardır. Bunlar, REM ve NREM uyku evreleridir.

Kaç saat uyku dinç tutar?

14 – 64 yaş aralığında bulunan bireyler için uzmanların tavsiye ettiği uyku süresi en az 7 saattir. Bu süre zarfında sinir sistemi biriken toksinleri atabilir, dokular kendini yenileyebilir ve iç organlar yeterli kadar dinlenebilir. Ancak bu süre kişinin metabolizmasına, yaptığı işe, kullanmak zorunda olduğu ilaçlara, alkol ve sigara kullanım durumuna, uyku düzenine, uyuduğu yere göre de değişiklik göstermektedir. Bu sebeple tüm tıbbi konularda olduğu gibi bu konuda da genelleme yapmak yanlıştır.

İdeal uyku süresi kişiden kişiye değişir mi?

İdeal uyku süresi kişiden kişiye Uyku saatleri kişiden kişiye değişiyor

Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan uyku süreleri bireyler arasında da değişkenlik gösteriyor. Özellikle genetik temelimiz ve biyoritmimiz bunu beliriyor.

Ayrıca gün içinde yaşanan yorgunluklar, psikolojik etkenler, stres, kullanılan ilaçlar, çay-kahve tüketilmesi gibi durumlar uyku süresinde zaman zaman değişkenliklere yol açıyor.

Sağlıklı bir yaşam için günde kaç saat uykuya ihtiyacınız var?

iki yıl süren araştırmaların ardından her yaştan insanın sağlıklı olmak için gecede ortalama ne kadar uyuması gerektiğini açıklıyor. Uykusuzluğun insanların obezite, diyabet ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırdığına dikkat çeken uzmanlar, her yaş grubuna uygun bir süre boyunca uyuyan kişilerin daha sağlıklı ve verimli hayatlar süreceğini söylüyorlar.

Araştırma sonucunda 0-4 aylık arası bebeklerin günde 14 ila 17 saat uyuması gerektiğinin tespit edildiği belirtilirken, bu sürenin 4-11 aylık bebekler için günde 12-15 saat, 1-2 yaşındaki çocuklar için ise 11-14 saat olduğu açıklandı. 3-5 yaş arası çocukların günde 10-13 saat uyuması gerektiğini belirten uzmanlar, 6-13 yaş aralığında ise bu sürenin 9-11 saate düştüğünü belirtti.

Uzmanlar 14-17 yaş arası ergenler için her gece 8-10 saat uyumanın yeterli olduğunu, 18-64 yaş arası yetişkinlerde ise bu sürenin7-9 saate düştüğünü söyledi. Araştırmacılar, 64 yaşın üzerindeki kişilerin ise hergün sadece 7-8 saat uyuyarak sağlıklı bir yaşam sürebileceğini belirtti.

İşe yarar uyku açma yöntemleri