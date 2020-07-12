Uyku problemi nasıl çözülür?

Günümüzde binlerce insan uykusuzluk problemi çekiyor. Her ne kadar bu benim için sorun değil denilsede sorun vücudumuz ile alakalı bir sorun yada bilinç altımızda yatan bir sorun olabilmektedir. ''Uykum gelmiyor, bir türlü uyuyamıyorum'' diyenler için haberimizde uyku getiren yiyecek ve içecekleri araştırdık.

Bu yiyecek ve içecekleri denediğinizde mışıl mışıl uyuduğunuzu göreceksiniz. Sigara kullanımı, düzensiz çalışma saatleri, depresyon, yorgunluk, sağlık sorunları, kullanılan bazı ilaçlar uykusuzluğa neden olabilir.

İdeal uyku kaç saattir?

Tüm bu saydığımız nedenler ortadan kaldırılırsa uygu problemi de çözülür. Uyku ile sorunu olanlar uyku getiren şeyleri merak ediyor. Uyku hayatımızda en az yeme içme kadar önemli bir ihtiyaç. Sağlıklı bir uyku, sağlıklı bir hayatın anahtarıdır.

Rahat, konforlu bir uyku çekmeyi herkes arzular. Vücudunuzu rahatlatan, gevşetip daha rahat uyumanızı sağlayan bazı metotlar var. İnsan vücudu düzenli ve aynı aralıklarda uyumayı tercih eder. İdeal uyku 7-8 saattir.

Uyku sorunu nasıl çözülür?

Ilık süt: Süt zihnin yatışmasını sağlayan bir içecektir. Uyumadan 30 dakika önce içilen 1 bardak ılık süt vücutta uyku halinin oluşmasına oldukça yardımcıdır. Ilık sütünüze vanliya, bal, muz gibi yiyecekler katarsanız bu uykuya geçiş hızınız artacaktır. Özellikle vanilyanın sakinleştirici bir özelliği olduğu bliniyor.

Ayran veya yoğurt: Sütün bir ürevi olan ayran ile yoğurtta yine uyumayı kolaylaştıran besinlerdendir.

Patates: Patates barındırdığı tripofan sayesinde uykuya geçişi sürenizi kısaltır.

Badem: Badem de patates gibi tripofan içerdiği için patatesle benzer etkiyi gösterir. Bademde tripofan dışında bulunan kalsiyum uyumayı kolaylaştıran bir etmendir.

Elma: Elma için uyku ilacı diyenler çoktur.

Kayısı: Sinirleri yatıştıran Kayısı vücudu gevşeterek uykusuzluğa bir çare olabilir.

Yulaf unu: Yulaf strese karşı etkili bir tahıldır. İçerdiği melatonin iyi bir uykunun ilacıdır. Akçaağaç şerbetiyle karıştırılıp içmek tavsiye ediliyor.

Naneli papatya çayı: Uyumadan önce içeceğiniz bir bardak papatya çayı uykunuzu getirecektir. Nane katarak etkisini arttırabilirsiniz.

Vişne veya kiraz suyu: Taze olarak sıkacağınız vişne veya kirazın suyu içerdiği yüksek melatonin miktarı ile uyku kalitesini arttıracaktır.şneyi bir kase yoğurtla blenderda ezip yiyebilirsiniz.

Sıcak bir duş alın: Sıcak duş vücudu rahatlatır, gevşetir ve uykuya daha hazır hale getirir.

Müzik dinleyin: Tarih boyunca ruhsal hastalıklarda bir tedavi yöntemi olarak kullanılan müzik de uyumaya geçişi olumlu manada etkileyen bir etkinlktir.

Anksiyeteyi azaltan müzik dinlemek stres ile baş etmeyi kolaylaştırır. Klasik, Enstrümantal, Dini, Blues, Jazz gibi türler tercih edilebilir.