Uyku Çiçeği (süs yoncası) nedir? Bakımı, yetiştirilmesi ve püf noktaları nelerdir? Uyku çiçeği faydaları

Uyku Çiçeği (süs yoncası) nedir?

Süs yoncası tek veya çok yıllıklı olarak yetişebilmektedir. Bodur ağaçların arasında varlıklarını sürdürürler. Boyları en fazla 20 cm kadar uzayabilmektedirler. Bakıldığında küçük görünen bu süs yoncası, soğanlı bir bitkidir. Soğanlar dallarda ne kadar çok artarsa, o kadar çok çiçek açmaktadır. Beyaz, pembe ve mor gibi farklı renklerde görebilmeniz mümkündür. Yılda iki kere açan bir bitki olmasından dolayı, çiçeğin gelişimi durmaktadır. Süs yoncası gündüz vakitlerinde yapraklarını açmakta ve akşam saatlerinde yapraklarını kapatmaktadır. Süs yoncasının bir diğer adı uyku çiçeğidir. Uyku çiçeği adının buradan gelmiş olduğu bilinmektedir.

Uyku Çiçeği Özellikleri

Uyku çiçeği yaklaşık 800 adet türü ile karşınıza çıkar ve bunlardan en bilinen türler Oxalis Triangularis, Oxalis Tetraphylla ve Oxalis Rosea şeklinde sıralanabilir.

Tercih ettiğiniz türe göre bu çiçek tek yıllık ya da çok yıllık olabilir.

Uyku çiçekleri genelde yer bitkisi ya da çalış olarak yetişir.

Bu tür çoğunlukla bodur ağaççıklar olarak varlığını sürdürür.

Süs yoncası çok fazla boylanmadığıı için genelde 15- 20 cm aralığında büyür.

Süs yoncası temelde soğanlı bir bitki olarak karşınıza çıkar. Soğanların birleşmesi ile soğan yapısı ortaya çıkar.

Bazı uyku çiçeği türlerinde 3 yapraklı yeşil yonca grupları görülebilir. Aynı zamanda mor ve sivri bir yapı da görebilirsiniz.

Yaprakları değişken olan uyku çiçeği aynı zamanda çiçek kısmında da çeşitlilikler barındırır.

Uyku çiçeği hem iç mekan bitkisi hem de dış mekan bitkisi olarak her mekana kolayca uyum sağlayabilir.

Süs Yoncası Nasıl Ekilir?

Uyku çiçeği tohumlanması, göründüğü gibi kolay değildir. Uyku çiçeğinin soğanları çok küçüktür. Kendiliğinden çoğalırken müdahale ederek, tohum için kullanmak istiyorsanız, bu minik soğanları saplarından ayırmanız gerekmektedir. Bir diğer ekme yöntemi ise, süs yoncasının saplarını köklerinden ayırarak, ayrı bir yere dikmektir.

Uyku Çiçeği Faydaları

Uyku çiçeği yani süs yoncası türü bitkiler tüketilebilen bitkiler arasında yer almaktadır. Genellikle şifalı çaylar yapılarak tüketilmektedir. Taze uyku çiçeği yaprakları ile mide rahatsızlıklarına iyi gelecek çaylar yapılabilmektedir. Mide yanması, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve hazımsızlık gibi sorunlarda, uyku çiçeği çayı yapılarak rahatlayabilirsiniz.

Süs yoncası çayının yapılışında; 1 çay kaşığı kadar ince doğranmış süs yoncası ve 2 su bardağı su gereklidir. Suda kaynatılan yoncalar, biraz dinlendirildikten sonra süzülerek, sıcak şekilde tüketilmelidir. Eğer çıbanınız varsa, süs yoncasını iyice yıkadıktan sonra, mikserden geçirdikten sonra, çıban olan bölgeye sürerek faydasını görebilirsiniz. Bitkilerin fazlası kimi zaman zararlı olabilmekte ve kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Bu yüzden, bitkileri bu şekilde kullanmadan önce, mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Uyku çiçeği içerisinde bol miktarda mineral ve protein bulunmaktadır. Kansızlığa iyi geldiği gibi, özellikle yemek yemeyen çocuklara uyku çiçeği çayı verilerek, hem iştahlarının artması hem de protein açısından faydalı bir bitkidir.

Uyku çiçeği nereyi sever?

Genel olarak uyku çiçeği güneşli ortamı sever. Ancak bitkini pek karanlıkta bırakmayıp fazla da güneşte tutmamanız gerekir.

Uyku Çiçeği Nasıl Bakılır?

Uyku çiçeği, ekşi yonca bitkileri arasında yer almaktadır. Kendi içerisinde farklı türler de bulunsa da birbirlerine benzemektedir. Pembe ve eflatun renklerde damarlı yapraklara sahip uyku çiçeğinin, yaprakları küçük olmasına rağmen, çok dikkat çekmektedir. Süs yoncası bakımında, kış aylarında 13 derece sıcaklıklarda ev ortamında yetişebilmektedir. Eğer çok soğuğa dayanamazsa, çiçeğin üst kısmı zarar görmeye başlar. Uyku çiçeği zarar görmüş olsa da endişelenmeye gerek yoktur. Çünkü yaklaşan ilkbahar aylarında dökülen tohumlar tekrardan büyümeye başlayacaktır. Normalde dış alanda kullanılan bir çiçektir. Fakat ev veya ofis gibi ortamlarda da yetişebilmektedir. Eğer ev ortamında yetiştirecekseniz, saksının küçük olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, uyku çiçeği, 15 günde iki kere çiçeklenme dönemi geçirmektedir. Bu çiçeklenme döneminde, çiçekleri koparmamaya dikkat etmek gerekmektedir.

Uyku çiçeği, çiçeklenme döneminde gelişimini durdurarak, bütün enerjisini çiçeklenmeye ve yapraklarına vermektedir. Uyku çiçeği, ev dışında bağ ve bahçelerde açtığında, yaz mevsiminin geldiğinin habercisidir. Mor ve pembe renkleri yaygın olarak görmekteyiz. Genellikle gölge ortamları sevmektedir. Güneşe direk maruz kaldığında zarar görebilirler. Bu yüzden, ev ortamında rahatça yetişebilmektedir. Kaliteli toprakta yetişmeyi severler. Uyku çiçeğinin köklerine su verilmesi, çiçeğin su ihtiyacını yeteri kadar karşılamaktadır. Uyku çiçeğini çoğaltmak için, dallarını köklerinden ayırarak başka bir yere dikebilirsiniz. Veya çıkan çiçekleri sürekli toplayarak, yeniden tomurcuklanıp çoğalmasını sağlayabilirsiniz. Uyku çiçeği bakımı dikkatli yapıldıktan sonra, düzenli olarak çiçek verebilir. Uyku çiçeğini evinizin bahçesinde yetiştirmek istiyorsanız, gölge olabilecek alanları tercih etmelisiniz. Her çiçek gibi uyku çiçeğinin de toprağının kurumamasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Çiçeğin köklerine su vermeniz yeterli olmaktadır. Onun dışında sürekli su isteyen bir bitki değildir. Çok sıcak ortamlarda, uyku çiçeğinin yaprakları kurur ve dökülür. İlkbahar ve sonbahar aylarında yağmur suyu, çiçeğin su ihtiyacını yeteri kadar karşılamaktadır.

Fazla su ihtiyacı olmayan bir çiçek olması bakımını kolaylaştırmaktadır. Sadece güneşten kurumasını engellemek için, çok sıcak bölgelerde yetiştirmemeye dikkat etmelisiniz. Ev veya iş yerlerinde saksıda yetişebilen bir bitkidir. Saksısı ve toprağı temiz olmalıdır. Evin çok güneş almayan bölgesinde, sadece köklerini sulayarak, yetiştirebilirsiniz. Eğer çiçeği çoğaltmak ve başka bir saksıda tekrar yetiştirmek istiyorsanız, toprağının kaliteli olmasına dikkat ederek, çiçeğin köklerinden ayırdığınız dalları dikebilirsiniz. Ev ortamı ılık olmalıdır. Düzenli olarak toprağının, havalandırılıp temizlenmesi gerekmektedir.