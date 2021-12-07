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Dünya Uygur zulmüyle ilgili şoke eden belgeler sızdı
Dünya

Uygur zulmüyle ilgili şoke eden belgeler sızdı

Çin’in, Uygur Müslümanlarına yönelik ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili yeni belgeler sızdı. Belgelerde, kamplarda alıkonulan Uygur ailelerinin ayrıntılı fişlemelerinin yer aldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 23:13:00 -
Uygur zulmüyle ilgili şoke eden belgeler sızdı

Münübe Yılmaz

Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “mesleki eğitim merkezi” adı altında inşa ettiği işkence kamplarıyla ilgili yeni belgeler sızdı. Uygur Müslümanlarına karşı işlenen ağır insan hakları ihlallerinin varlığını güçlendiren belgelerde, kamplarda alıkonulan Uygur ailelerinin ayrıntılı kayıtlarının yer aldığı öğrenildi. Excel ve Word dokümanlarının yanı sıra 137 sayfalık bir PDF dosyasını da içeren belgelerde, Çin hükümetine muhalif olan Çin vatandaşlarının da fişlendiği belirlendi.

Üçüncü büyük sızıntı

İslami Öğrenci Derneği (PB HMI) Başkanı PJ Romadhon, "Bu belgeler, Pekin'in Uygur Müslümanlarının kültürel ve dini kimliğini yok etmeye yönelik stratejik kampanyası hakkında bilgi içeren, son aylarda Çin hükümetinin hassas belgelerinin üçüncü büyük sızıntısı" dedi. Romadhon, "Aldığımız bilgilere göre, bu belgeler, özellikle Uygurların, Çin hükümetinin gözaltı merkezlerinde dikenli tellerin arkasında kalıp kalmadığını kanıtlayabilir" ifadelerini kullandı.

“Gerçekten şok edici”

Belgeleri değerlendiren Uygurlu Rozinsa Mamattohti ise “Tüm aile bireyleri, mesleklerinden dini etkinliklerine ve inançlarına kadar ayrıntılı bir şekilde fişlenmiş. Çin hükümeti tarafından tutulan bu kayıtlar gerçekten şok edici” diye konuştu.

 

 

 

 

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