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Dünya Uygur zulmünde gizli belgeler ortaya çıktı
Dünya

Uygur zulmünde gizli belgeler ortaya çıktı

İngiltere merkezli Uyghur Tribunal gazetesi, Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulüm ve sistematik şiddetini gösteren gizli belgeler ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 10:48:00 -
Uygur zulmünde gizli belgeler ortaya çıktı

 

Çin’in Uygur Türklerine yönelik attığı adımlarla ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. İngiltere merkezli Uyghur Tribunal gazetesinin ele geçirdiği belgeler, Pekin yönetiminin 2014 yılından bu yana attığı adımları gösteriyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in konuşmalarının da yer aldığı belgelerde, Pekin yönetiminin Uygur Türklerinin nüfus kontrolü üzerindeki politikalarına değiniliyor. Belgelerde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki toplama kamplarında yapılanlardan da bahsediliyor.

Uyghur Tribunal gazetesine konuşan Alman akademisyen Dr. Adrian Zenz, çok gizli statüdeki belgelerin, Çin hükümetinin attığı adımların birden fazla bağlantısını göstermesi açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

 

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