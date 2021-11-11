  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uygunsuz halde yakaladığı gelinini ve komşusunu öldürmüştü: Cezası açıklandı
Yerel

Uygunsuz halde yakaladığı gelinini ve komşusunu öldürmüştü: Cezası açıklandı

Afyonkarahisar'da, yatakta uygunsuz vaziyette yakaladığı gelini Filiz Gültekin (36) ile komşusu Kamil Çetin'i (51) tabancayla öldüren Nurettin Gültekin'in (68) cezası belli oldu. Gültekin 20 yıl hapse mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 15:47:00 - 2021-11-11 15:47:40
Uygunsuz halde yakaladığı gelinini ve komşusunu öldürmüştü: Cezası açıklandı

Olay, 22 Nisan'da Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Nurettin Gültekin, İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz Gültekin ile komşusu Kamil Çetin'i uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin Gültekin, gelini Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'e ateş etti, ardından jandarmayı arayıp haber verdi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin Gültekin ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan Nurettin Gültekin, hakim karşısına çıktı. Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada karar verildi.

Ağır tahrik indirimi

Mahkeme sanık Gültekin'i, Filiz Gültekin'i öldürmekten dolayı 10 yıl, Kamil Çetin'i öldürmesi nedeniyle de 10 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapse mahkum etti. Sanığın cezasında, 'iyi hal' ve 'ağır tahrik' indirimi uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
27 yıllık dev çalışma tamamlandı! İşte felci bitiren besin
Aktüel

27 yıllık dev çalışma tamamlandı! İşte felci bitiren besin

ABD'de 120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, bitkisel bazlı yağı çok tüketenlerin az tüketenlere göre felç geçirme riskinin yü..
Melih Gökçek'ten, Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'na çağrı!
Siyaset

Melih Gökçek'ten, Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'na çağrı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dostane bir görü..
Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma
Gündem

Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma

Mustafa Kemal'in ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın geçmişte "Atatürk ilkeleri" ile ilgili mecliste yaptığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay