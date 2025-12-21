Uygun fiyatlı taşınmaz fırsatı! Milli Emlak satışları dikkat çekti!

Türkiye'de taşınmaz satın almayı düşünen pek çok kişi, çeşitli platformları takip ediyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçeyi satın almak için çaba gösteriyor. Ayrıca Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan taşınmaz satış ihaleleri de yoğun ilgi görüyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü; İstanbul, İzmir, Ankara ve Kırşehir dahil olmak üzere Türkiye'deki birçok şehirde zaman zaman arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçe satışa çıkıyor. İhale usulü ile alıcılarını bulan taşınmazlardan bazıları, dar gelirli vatandaşların da bütçesine hitap ediyor.

Bunun yanı sıra Milli Emlak, tahmin edilen ihale bedeli 220.000 TL'den tarla ve 210.000 TL'den arsa satılacağını açıkladı. Peki, bahsedilen taşınmazlar nerede?

KIRŞEHİR'DE ARSA VE TARLA

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kırşehir Mucur'da tahmin edilen ihale bedeli 210.000 TL'den arsa satılacağını açıkladı. Bu taşınmazın teminat bedeli 63.000 TL. Uygun yüzölçümü 832,69 metrekare olarak belirtilen taşınmazın ihale zamanı 26 Ocak 2026 saat 11.00.

İşte Kırşehir Mucur'da satılacak o arsa;

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kırşehir Mucur'da tahmin edilen ihale bedeli 220.000 TL'den tarla satılacağını duyurdu. Teminat bedeli 66.000 TL. Taşınmazın uygun yüzölçümü 1.850,42 metrekare. İhale zamanı ise 26 Ocak 2026 saat 15.40.

İşte Kırşehir Mucur'da satılacak o tarla;

MİLLİ EMLAK ÇOK SAYIDA TAŞINMAZ SATACAK

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan arsa, tarla ve arazi ihaleleri incelendiğinde, Türkiye'deki birçok şehirde taşınmaz satılacağı görüldü. Ayrıca Milli Emlak tarafından satılacak taşınmazlardan birkaçı aşağıda bulunuyor.

Diğer taşınmaz ilanlarına, Milli Emlak Genel Müdürlüğü üzerinden erişim sağlanabilir.