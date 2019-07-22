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Uygun fiyata cep telefonu satın alma tüyoları

Yurt dışından getirilen cep telefonlarından IMEI kayıt işlemi sırasında alınan harcın artırılması, uygun fiyata cep telefonu almak isteyenleri yeni arayışlara yöneltti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:53
Uygun fiyata cep telefonu satın alma tüyoları

Yurt dışından getirilen cep telefonlarından IMEI kayıt işlemi sırasında alınan harcın artırılması, uygun fiyata cep telefonu almak isteyenleri yeni arayışlara yöneltti.


Avantajlı alış veriş sağlayan bir sitenin araştırmasına göre, IMEI kayıt harcının 500 TL’den 1500 TL’ye yükseltilmesi, üst modeller dışında yurt dışından alınan cep telefonlarını Türkiye’den pahalı hale getirdi. 10 bin TL ve üzerindeki üst modelleri ise yurt dışından satın alarak hala yüzde 15-20’ye yakın ucuza maletmek mümkün. Ancak, garanti ve servis konusunda yaşanması muhtemel sıkıntılar, bu telefonların fiyat cazibesini ortadan kaldırıyor.


Sitenin üyeleri, cep telefonunu en uygun fiyata alma arayışında olanlara şu önerilerde bulunuyor;


“Pahalıyı değil, ihtiyacınız olanı alın


Cep telefonu olsun, diğer teknoloji ürünleri olsun her pahalı ürün ihtiyacınızı karşılamayabilir.Telefonu oyun için kullanıyorsanız işlemcisine, RAM’ına, depolama alanına, pil ömrüne dikkat etmek gerek. Fotoğraf, video çekmek önceliğinizse kameranın çözünürlüğü, diyafram önemlidir. Dizi, film izlemekse amacınız, ekran büyüklüğü, ekran çözünürlüğü önem kazanır. Alacağınız telefonun özelliklerini ihtiyacınız olanla sınırlarsanız, gereksiz özellikler için boşuna para harcamaktan kurtulursunuz.


‘Son çıkanı’ değil ‘ondan bir öncekini’ alın


En son çıkan cep telefonları, bir önceki senenin “son çıkan ürününden” çok farklı olmamasına rağmen fiyatları çok yüksek olabiliyor. Bu nedenle cep telefonu gibi teknoloji ağırlıklı ürün alırken fiyat/fayda oranı en yüksek olanlar “en son çıkandan bir önce çıkan” ürünlerdir.


Yeni modeli hemen almayın


Genelde yeni bir modelin çıkması için uzun süre bekleyenler ilk günden telefonu almak için harekete geçerler. Bir çok marka, ilk satışlarını sadece operatör firmalar aracılığı ile yaptığı için fiyatlar normalden çok daha yüksekte seyreder. Bu anlaşmalar genelde 30-40 gün olduğu için bu süreyi beklemekte fayda vardır.


Alışverişte interneti tercih edin


İnternetten alışveriş yapmak her zaman avantajlıdır. Karşılaştırma siteleri en uygun fiyatlı ürüne ulaşmanızı sağlar. Avantajix.com gibi her alışverişte nakit para ödeyen siteler üzerinden alışveriş yaparsanız, kazancınız katlanarak artar.


Kampanyaları bekleyin


Telefonunuz bozulmadıysa ve aceleniz yoksa büyük teknoloji mağazalarının genellikle ayda bir kere de olsa yapmış olduğu indirim günlerini takip edin. Online alışveriş sitelerinin hem küresel hem yerel kampanyalarını takip ederek de istediğiniz telefona oldukça avantajlı fiyata ulaşabilirsiniz.


İkinci el telefonlara baktınız mı?


Eğer ikinci el alacaksanız tercihiniz telefonuna gözü gibi bakan, ama bir üst model çıktığı için telefonunu değiştirme dürtüsüne yenik düşen telefon bağımlılarından yana olsun. Faturasını görün ve IMEI kontrolünü mutlaka yapın. Yurt dışından getirilmiş telefonların kayıtlı olup olmadığına bakmayı unutmayın. Ayrıca garanti süresi dolmuş telefonlardan da uzak durmakta yarar var.”

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:53
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